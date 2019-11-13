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'ndan Barış Pınarı Harekatı açıklaması

Milli Savunma Bakanlığı'ndan Barış Pınarı Harekatı açıklaması

13.11.2019, 14:35

, "Barış Pınarı Harekâtı kapsamında halkın emniyetle evlerine dönmelerini sağlamak için SAS ve METİ mayın/ tespit ve imha faaliyetlerine devam ediyor. Bölge mayın/EYP'lerden tamamen temizleninceye kadar çalışmalarımız kararlı bir şekilde sürecek." dedi.

Milli Savunma Bakanlığı, Twitterdan yaptığı açıklamada "Barış Pınarı Harekâtı kapsamında halkın emniyetle evlerine dönmelerini sağlamak için SAS ve METİ Timlerimiz mayın/EYP tespit ve imha faaliyetlerine devam ediyor. Bölge mayın/EYP'lerden tamamen temizleninceye kadar çalışmalarımız kararlı bir şekilde sürecek." ifadelerine yer verdi.

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