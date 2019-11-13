MSB'den 'Barış Pınarı Harekatı' açıklaması

Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı Harekatı bölgesinde hiçbir etnik ve dini grubun hedef alınmadığını bildirdi. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Barış Pınarı Harekatı bölgesindeki taciz ve saldırılarına devam eden PKK/YPG'li teröristlere meşru müdafaa kapsamında gerekli karşılık verilmektedir. Kürtler, Araplar, Hristiyanlar ve Yezidiler dahil hiçbir etnik ve dini grup hedef alınmamıştır ve alınmayacaktır." ifadelerine yer verildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Barış Pınarı Harekatı bölgesindeki taciz ve saldırılarına devam eden PKK/YPG'li teröristlere meşru müdafaa kapsamında gerekli karşılık verilmektedir. Kürtler, Araplar, Hristiyanlar ve Yezidiler dahil hiçbir etnik ve dini grup hedef alınmamıştır ve alınmayacaktır." ifadelerine yer verildi. AA AA