Şarkıcı Fatih Bulut hakkında soruşturma

Şarkıcı Fatih Bulut'un Niğde’de katıldığı asker eğlencesinde silah kullandığı görüntülerin yayınlanmasının ardından Niğde Emniyet Müdürlüğü soruşturma başlattı.

Genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması suçundan başlatılan tahkikatla ilgili Emniyetten yapılan açıklamada, "Emniyet Müdürlüğümüzce yürütülen sanal devriye ve sosyal medya araştırmalarında, ses sanatçısı F.B.'nin ilimiz merkezinde yeğeninin asker uğurlama eğlencesinde havaya silahla ateş etme görüntülerinin tespit edilmesi üzerine, konuyla ilgili olarak adli makamlardan alınan talimatlar doğrultusunda 'Genel Güvenliğin Kasten Tehlikeye Sokulması' suçundan 12.11.2019 tarihinde gerekli tahkikata başlanmıştır" denildi.

NE OLMUŞTU?

Sosyal medya platformunda söylediği 'Çok sevdim yalan oldu' şarkısıyla ünlenen Fatih Bulut, Niğde'de katıldığı bir asker eğlencesinde etrafındaki kalabalığa aldırış etmeden havaya 11 el ateş etmişti. Sosyal medyada tepki gören görüntüler hakkında açıklama yapmak için 2. Sayfa programına telefonla bağlanan menajer Fatih Demir, "Fatih'in katıldığı kendi öz yeğeninin asker eğlencesiydi ve Niğde'de katıldı. Normalde böyle bir şey yapmaz ama o anda asker eğlencesi olduğu için böyle bir olayla gündeme geldi. Ben o gün kendisiyle beraber değildim. Onun öz yeğeninin asker eğlencesi, bu durum yeğeni olduğu için normalleşmiyor tabi ki de. Cahillik demeyelim bu duruma. Fatih Bulut kendini bilen bir insan. Bu konu çok uzatıldı, uzatılmaya da devam edecek. Biz Fatih'le uzun zamandır turnelerdeyiz. Fatih'in orada ateş ettiği tabanca zaten kuru sıkı. Fatih Bey daha yeni uyandı, hazırlandığında açıklama yapacağız. Silah ruhsatlı bir tabanca değil. Orada birinin zorla verdiği bir tabanca. Olayı tasvip etmiyorum." ifadelerini kullanmıştı.