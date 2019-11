Şimdi Avrupa düşünsün

Başkan Erdoğan, ABD ziyareti öncesi yaptığı açıklamada terör örgütlerinin Amerika ve Rusya ile varılan mutabakata rağmen bölgeden çekilmediğini söyledi. Türkiye’nin DEAŞ’lıları ülkelerine iadeye başladığını da hatırlatan ve Avrupa’yı uyaran Erdoğan, “Bunlarda ciddi bir telaş başladı. Ama bugüne kadar biz düşündük bundan sonra da onlar düşünsün” dedi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Esenboğa Havalimanı'ndan Washington'a hareketinden önce ABD ziyaretinin detayları ve Suriye'deki son durumla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, özetle şunları söyledi: ABD ziyaretini ilişkilerin sancılı bir döneminde yapıyoruz. Terörle mücadele, ekonomik ilişkiler ele alınacak. FETÖ terör örgütü meselesi de ele alacağımız konular arasında en üst sıralardadır.



ÖRGÜTLER ÇEKİLMEDİ



Güvenli Bölge'nin şu anda geldiği noktayı ifade edeceğiz. Mutabakatın tam olarak yerine getirilmediğini anlatacağız. Yeni bir dönemi başlatmak istiyoruz. Terör örgütleri bölgeden çekilmedi. Ne Rusya, ne ABD terör örgütlerini temizleyemedi. Suriye meselesini de enine boyuna konuşacağız. Bu sıralar DEAŞ'lıları ülkelerine iadeye başladık. Ciddi telaş süreci başladı. Bugüne kadar biz düşündük bundan sonra da onlar düşünsün. Ey AB, Türkiye sizin bugüne kadar tanıdığınız ülke değil. Sizinle müzakere masasında olan bir ülke bu da bizi bağlamaz. Bu müzakereler bir anda da bitebilir. 4 milyon mülteciyi ülkesinde ağırlayan bir Türkiye'ye karşı takındığınız tavrı iyi bilin. Bunları hafife alıyor olabilirsiniz, bu kapılar açılır DEAŞ'lılar da size gönderilir, gönderiliyor bundan sonra siz de başınızın çaresine bakın. Bugüne kadar biz düşündük bundan sonra da siz düşünün. Gözdağı vermeye kalkmayın, biz bunları pek takmayız. Irak sınırı ile Cerablus'a kadar olan bölgenin bizim sınırımız, Suriye sınırı olmak üzere güvenli bölge tablosu içerisinde haritada yerini alıyor. Sisli havaya rağmen Trump'la ilişkilerimizin geliştirilmesi noktasında hemfikiriz.



ÖNCELİK TERÖRLE MÜCADELE



İki lider olarak önce dar kapsamlı bir görüşme olacak, heyetler arası görüşmeyi yapacağız, birlikte bir basın toplantısı tahminim geniş kapsamlı olacak. Terörle mücadele öncelikli konumuzu oluşturmaktadır. Görüşmede Ferhat Abdi Şahin'in nasıl bir katil, terörist olduğunu ve böyle bir teröristin kendilerinin kabul etmelerinin yanlış olduğunu belgeleriyle takdim edeceğiz. Harekatla vardığımız mutabakatın tam olarak yerine getirilmediği hususunu da belgeleriyle kendilerine takdim edeceğiz.



"NATO'NUN MÜTTEFİKİNİ YALNIZ BIRAKMASININ İZAHI YOK"



Şu anda bölgedeki terör faaliyetlerinin sürdüğünü söyleyen Başkan Erdoğan, şöyle konuştu: "Bölgede sivillere yönelik eylemler ortada. Bunları Trump'la konuşacağız. Döndükten sonra Putin'le telefon görüşmesi yapacağız" dedi. Türkiye'nin karşısında ABD'nin silah gönderdiği bir yapı olduğunu vurgulayan Erdoğan, "ABD'nin Suriye Devletine değil terör örgütlerine gönderiyor bunu. Taciz atışları sürüyor. Şu an itibariyle TSK'dan 11 şehit, 163 yaralı var. SMO'dan 202 şehit, 656 yaralı var. Sivil can kaybı 21. Sivil yaralı ise 184... Bunun hesabını kim verecek? Özellikle NATO paktı içerisinde yer alan ülkeler ve NATO'nun buraya artık eğilmesi lazım. 3-4 Aralık'taki İngiltere'deki zirvede bunu gündeme getireceğiz. NATO müttefiklerini her zaman bu şekilde yalnız bırakıyorsa izahı mümkün değil."



TÜRKİYE'NİN SÖZ HAKKI VAR



DOĞU Akdeniz ve Kıbrıs'la ilgili de açıklamalarda bulunan ve Türkiye'nin Kıbrıs'ta garantörlükten doğan bir söz hakkı olduğunu kaydeden Erdoğan, "Burlar uluslararası hukuktan kaynaklanan haklar. Uluslararası hukukun herhangi bir hak vermediği ülkeler buralarda çalışma hakkı görüyor, Türkiye'ye gelince 'yok yaptırım uygulayacağız' diyorlar. Siz bize 59'dan beri yaptırım uyguluyorsunuz" dedi.