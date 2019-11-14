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’e secdeye Bakanlıktan inceleme

Atatürk’e secdeye Bakanlıktan inceleme
Giriş Tarihi: 14.11.2019

törenlerinde bir okulda çocukların posteri önünde secde ettirilmesi büyük tepki topladı. Bir okulun 10 Kasım töreninde kayda geçen görüntüler 'bu kadarına da pes' dedirtti.

10 Kasım törenlerinde bir okulda çocukların Mustafa Kemal Atatürk posteri önünde secde ettirilmesi büyük tepki topladı. Bir okulun 10 Kasım töreninde kayda geçen görüntüler 'bu kadarına da pes' dedirtti. Rezalet görüntülerde küçücük çocuklar Mustafa Kemal'in posteri önünde secde ettiriliyor. Skandal görüntülere sosyal medyadan tepki yağarken Milli Eğitim Bakanlığı bu uygulamayla ilgili inceleme başlattı.

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