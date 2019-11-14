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Başkan Erdoğan Iğdır'ın düşman işgalinden kurtuluşunu kutladı

Başkan Erdoğan Iğdır'ın düşman işgalinden kurtuluşunu kutladı

14.11.2019, 11:43

Başkan Erdoğan, Iğdır'ın düşman işgalinden kurtuluş yıl dönümünü kutladı. 'nden yapılan açıklamaya göre Erdoğan, Iğdır'ın kurtuluş yıldönümü dolayısıyla 'ye tebrik mesajı gönderdi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Iğdır'ın düşman işgalinden kurtuluş yıl dönümünü kutladı. Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre Erdoğan, Iğdır'ın kurtuluş yıldönümü dolayısıyla Vali Enver Ünlü'ye tebrik mesajı gönderdi.

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