Başkan Erdoğan Iğdır'ın düşman işgalinden kurtuluşunu kutladı

Başkan Erdoğan, Iğdır'ın düşman işgalinden kurtuluş yıl dönümünü kutladı. Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre Erdoğan, Iğdır'ın kurtuluş yıldönümü dolayısıyla Vali Enver Ünlü'ye tebrik mesajı gönderdi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Iğdır'ın düşman işgalinden kurtuluş yıl dönümünü kutladı. Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre Erdoğan, Iğdır'ın kurtuluş yıldönümü dolayısıyla Vali Enver Ünlü'ye tebrik mesajı gönderdi.