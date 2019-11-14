CHP’li Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem'in kaçak villası yıkıldı

Bursa’da, CHP’li Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem’in, nişanlısının kardeşi de olan şoförünün üzerine kaçak olarak yaptırdığı ve bir süredir tartışma konusu olan villa, Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından yıkıldı.

Nilüfer İlçesinin CHP'li Belediye Başkanı Turgay Erdem, geçen yıl, Hasanağa Mahallesi'nde bulunan ve imara kapalı olan baraj havzasında bin 700 metrekarelik bir arsa satın alıp, tam 7 milyon lira harcayarak lüks bir villa yaptırdı.

İnşaat, arsadaki ağaçların da katledilerek bir yıl gibi kısa bir sürede tamamlanırken, Nilüfer Belediyesi de, lüks villanın kapısına kadar asfalt yol götürdü. Skandal kamuoyuna duyulunca, basın toplantısı düzenleyen Turgay Erdem, villanın kendisinin değil, Nilüfer Belediyesinde şoför olarak çalışan Mümin Terzioğlu'na ait olduğunu öne sürdü.

Ancak belediye şoförü Mümin Terzioğlu, yine belediyeye ait kütüphanenin koordinatörü olarak görev yapan ve CHP'li Başkan Erdem'in, henüz eşinden boşanmadan nişanlandığı Zeynep Terzioğlu'nun kardeşi çıktı.

'KAYINBİLADERİ ÇIKTI'

Diğer yandan Turgay Erdem'in eşinden henüz boşanmadığı da anlaşıldı. Erdem, belediyede şoför olarak çalışan bir işçinin, bir yıl içinde 7 milyon lira harcayarak nasıl villa yaptırabildiğine, belediyenin kaçak inşaata niye göz yumduğuna ve villanın kapısına kadar niye asfalt döktüğüne açıklık getirmezken, Bursa'da çok sayıda kaçak yapı olduğunu, neden bunların gündeme getirilmediğini sordu.



DÜN SABAH YIKILDI

Skandalın ortaya çıkmasıyla harekete geçen Büyükşehir Belediyesi, geçen 30 Temmuz'da, Nilüfer Belediyesine bir yazı göndererek, bina ile ilgili gerekli yasal işlemlerin yapılmasını istedi.

31 Ekim'de villayı mühürleyen Büyükşehir Belediyesi, tahliyesi için de 13 Kasım'a kadar süre verdi.

5 Kasım'da Büyükşehir Belediye Encümeni tarafından yıkım kararı verilen binanın önce binanın istinat ve bahçe duvarlarını yıkıldı. Büyükşehir Belediyesi Ekipleri, dün sabah verilen sürenin dolmasıyla birlikte, kaçak villayı tamamen yıktı.

SABAH