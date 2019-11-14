“Milletimiz Erdoğan’ın yanında”

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Başkan Erdoğan'ın ABD ziyaretiyle ilgili yazılı açıklama yaptı. Bahçeli, "Milliyetçi Hareket Partisi cesaret ve inanmışlıkla Türkiye'nin tarihi hak ve çıkarlarının arkasındadır, Sayın Erdoğan'ın destekçisidir." dedi

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Başkan Erdoğan'ın ABD ziyaretiyle ilgili yazılı açıklama yaptı. Türkiye'nin çok tehlikeli barbar senaryoların hedef ülkesi olduğunu belirten Bahçeli, "Türkiye'den bir Suriye veya Irak çıkaramayanlar, şayet Bolivya'yı Türkiye'ye taşımayı denerlerse bunun bedelini çok ağır ödeyeceklerini bir an olsun akıllarından çıkarmamaları hayatları ve hayırları adına elbette çok yararlı olacaktır" diye konuştu. Açıklamasında Başkan Erdoğan'ın Trump ile görüşmesinin çok önemli hale geldiğini de ifade eden Bahçeli, Milliyetçi Hareket Partisi cesaret ve inanmışlıkla Türkiye'nin tarihi hak ve çıkarlarının arkasındadır, Sayın Erdoğan'ın destekçisidir. ABD'deki zirve görüşmesinden çıkacak sonuç ne olursa olsun Türkiye tek yürektir. Bilinmelidir ki, Sayın Cumhurbaşkanımız yalnız değildir. Türk milleti tamamıyla Sayın Cumhurbaşkanımızın yanındadır. Bugün duamız ABD'de bulunan Türk MHP Genel Başkanı heyetiyle birliktedir" değerlendirmesinde bulundu.