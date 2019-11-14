  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler > Gündem > Milli Saraylar, Müzekart kapsamına alınıyor

Milli Saraylar, Müzekart kapsamına alınıyor

Milli Saraylar, Müzekart kapsamına alınıyor

14.11.2019, 14:15

Kültür ve Bakanlığı, Milli Saraylar'ın fiyatında herhangi bir değişiklik olmadan yıl başından itibaren Müzekart kapsamına alınacağını duyurdu.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy, Müzekart ile Milli Saraylar'ın ziyaret edilebileceğini açıkladı.

FİYATTA DEĞİŞİKLİK OLMAYACAK

Bakan Ersoy, "Milli Sarayları, fiyatında herhangi değişiklik olmadan yıl başından itibaren Müzekart kapsamına alıyoruz. Türk vatandaşları Müzekart ile Milli Sarayları ziyaret edebilecek." dedi.


"SADECE DEDİKODU YAPIYORLAR"

Ersoy, Milli Kütüphaneler'in kapatıldığı iddialarına ilişkin değerlendirmelerde bulunarak, "Milli Kütüphanemizin kapatıldığına dair birtakım spekülasyonlar yapılıyor. Bu spekülasyonları yapanlar maalesef sadece dedikodu yapıyorlar. Milli Kütüphanemiz mevcut yerinde hem de 24 saat hizmet vermeye devam ediyor. Ayrıca bırakın kapatmayı daha da büyütüyoruz." diye konuştu.

"TÜRKİYE'DE SANSÜR YAPILMIYOR"

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın eserlerin içeriğini denetleme yetkisine sahip olmadığını hatırlatan Ersoy, "Hiçbir eser basılmadan önce içeriğine yönelik bir inceleme ve yaptırıma tabi tutulamaz. Bu alenen sansür uygulaması olmakta ve Türkiye'de sansür kesinlikle yapılmamaktadır." ifadelerini kullandı.

2020'DE TAMAMLANACAK

Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası Konser Salonu inşaatının 2020 yılında tamamlanarak hizmete açılacağını da sözlerine ekledi.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Milli Saraylar, Müzekart kapsamına alınıyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN