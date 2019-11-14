Özel kuvvetlerin operasyonunda Mazlum Kobani son anda kaçmış

Terör örgütü PKK/ YPG’nin elebaşlarından Suriye uyruklu ‘Mazlum Kobani’ kod adlı terörist Ferhat Abdi Şahin’in, Barış Pınarı Harekatı sırasında, Rasulayn M-4 Karayolu yakınlarında ÖSO ve Türk Silahlı Özel Kuvvetlerinin elinden son anda kaçtığı ortaya çıktı.

TERÖR örgütü PKK/ YPG'nin elebaşlarından Suriye uyruklu 'Mazlum Kobani' kod adlı terörist Ferhat Abdi Şahin'in, Barış Pınarı Harekatı sırasında, Rasulayn M-4 Karayolu yakınlarında ÖSO ve Türk Silahlı Özel Kuvvetlerinin elinden son anda kaçtığı ortaya çıktı. Başkan Erdoğan'ın "Mazlum denilen terörist kırmızı bültenle aranıyor, ABD bize teslim etmeli. Bunun için ilgili arkadaşlarımız çalışma yapıyor" açıklaması yaptığı teröristle ilgili önemli detaya Yeni Asır ulaştı. DEAŞ lideri Ebubekir El Bağdadi'nin eşi ve yakınlarını yakalayan özel kuvvetlerin, kırmızı bültenle aranan Kobani'yi dakikalarla elinden kaçırdığı öğrenildi.



196 ÜLKEDE ARANIYOR



Terör örgütü PKK/YPG'nin elebaşlarından Suriye uyruklu 'Mazlum Kobani' kod adlı terörist Şahin'in 196 ülkede kırmızı bültenle arandığı öğrenildi. ABD'nin 'General Mazlum' olarak uluslararası kamuoyuna tanıttığı terörist, son olarak Rus yetkililerle uydu bağlantısıyla katıldığı toplantıda görülmüştü.

FATİH ŞENDİL