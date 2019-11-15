Beyaz Saray’da öğle yürüyüşü

Başkan Erdoğan ile ABD Başkanı Trump'ın Beyaz Saray'daki görüşmesi sırasında iki liderin eşleri de başbaşa görüştü. İkili Green Room'da öğle yemeğinde bir araya geldikleri görüşmede yürüttükleri sosyal sorumluluk projeleri hakkında görüş alışverişinde bulundu.

Başkan Erdoğan ile ABD Başkanı Trump'ın Beyaz Saray'daki görüşmesi sırasında iki liderin eşleri de başbaşa görüştü. İkili Green Room'da öğle yemeğinde bir araya geldikleri görüşmede yürüttükleri sosyal sorumluluk projeleri hakkında görüş alışverişinde bulundu. Emine Erdoğan ve Melania Trump, daha sonra Beyaz Saray bahçesinde yürüyüş yaptı. Emine Erdoğan görüşme sırasında, Washington Anıtı'na 1854'te Sultan Abdulmecid tarafından gönderilen hediyeyi anlattı. Anıtta Sultan Abdülmecid'in tuğrasıyla beraber Türk hat sanatının en büyük isimlerinden Kazasker Mustafa İzzet Efendi'nin hat eseri yer alıyor.