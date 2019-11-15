Eşine yurt dışı yasağı, kayıtlara inceleme

Eski İngiliz askeri istihbarat subayı James Gustaf Edward Le Mesurier’in ölümüyle ilgili soruşturma kapsamında eşi Emma Hedvig Christina Winber’e yurt dışı yasağı konuldu. Olayla ilgili 14 kişinin ifadesine başvurulurken, Mesurier’in ruhsal sorunları için gittiği hastanelerin kayıtları da inceleme altına alındı

İstanbul Beyoğlu'nda ofisinin bulunduğu sokakta cesedi bulunan eski İngiliz askeri istihbarat subayı James Gustaf Edward Le Mesurier'in ölümüyle ilgili soruşturma çok yönlü devam ediyor. Mesurier'in Büyükada'daki evinde çalışan iki çalışanın ifadesinin alınmasından sonra ofiste çalışanlar da emniyete çağrıldı. Polis, Mesurier'in eşi Winber'den de ofiste çalışan kişilerin isimlerini istedi. Ofiste çalışanlar tek tek Cinayet Büro Amirliği'ne çağrıldı. Çalışanların tanık olarak ifadeleri alındı. Çalışanlarla birlikte civarda bulunan bazı kişilerin de yer aldığı toplam 14 kişinin ifadesine başvuruldu. Olayla ilgili çok yönlü soruşturma devam ediliyor.



3 SAAT İFADE VERDİ



Öte yandan Adli Tıp Kurumu'nda hazırlanan ilk raporun ardından cenazesi İngiltere'ye gönderilen İngiliz ajanın İsveç asıllı eşi Emma Hedvig Christina Winber'e de yurt dışına çıkma yasağı konulduğu öğrenildi. Gayrettepe'de bulunan Asayiş Şube Müdürlüğü'ne önceki gün saat 13.30 sıralarında bir kadın arkadaşı ile birlikte gelen Emma Hedvig Christina Winber yaklaşık 3 saat ifade verdi. Genç kadının olayla ilgili yeniden ifadesine başvurulabileceği belirtildi. Winber'e poliste yapılan sorgusunda evlerinde bulunan ve inceleme altına alınan bilgisayar, tablet ve cep telefonlarından oluşan 7 elektronik eşyayla ilgili sorular sorulduğu belirtildi.



HASTANE KAYITLARI



Polis tarafından intihar olarak değerlendirilen James Gustaf Edward Le Mesurier'in ruhsal sorunları için gittiği hastanelerin kayıtlarının da inceleme altına alındığı belirtildi. Ayrıca olayın meydana geldiği gece evde bulunduğu öğrenilen Merih adlı hizmetçinin de polis tarafından ifadesinin alındığı öğrenildi. Evin alt katında bağımsız bir bölümde kaldığı öğrenilen hizmetçinin ölümle ilgili bir şey bilmediğini söylediği belirtildi. Yetkililer olayla ilgili soruşturmanın çok yönlü sürdüğünü söylediler.