  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler > Gündem > SAS ve METİ iş başında

ve iş başında

SAS ve METİ iş başında
Giriş Tarihi: 15.11.2019

kapsamında ve timlerinin 'de terörden arındırılan bölgede mayın ile el yapımı () tespit ve imha faaliyetleri devam ediyor.

Barış Pınarı Harekatı kapsamında SAS ve METİ timlerinin Suriye'de terörden arındırılan bölgede mayın ile el yapımı patlayıcı (EYP) tespit ve imha faaliyetleri devam ediyor. Milli Savunma Bakanlığı, güvenlik güçlerinin harekat bölgesinde mayın ve EYP imha faaliyetlerinden fotoğraf paylaştı.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

SAS ve METİ iş başında haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN