SAS ve METİ iş başında

Barış Pınarı Harekatı kapsamında SAS ve METİ timlerinin Suriye'de terörden arındırılan bölgede mayın ile el yapımı patlayıcı (EYP) tespit ve imha faaliyetleri devam ediyor.

Barış Pınarı Harekatı kapsamında SAS ve METİ timlerinin Suriye'de terörden arındırılan bölgede mayın ile el yapımı patlayıcı (EYP) tespit ve imha faaliyetleri devam ediyor. Milli Savunma Bakanlığı, güvenlik güçlerinin harekat bölgesinde mayın ve EYP imha faaliyetlerinden fotoğraf paylaştı.