Secde skandalına bakanlık el koydu

Gaziantep'te Mehmet Ali Eruslu İlkokulu'nda, 10 Kasım Atatürk'ü Anma etkinliklerinde çocukların Atatürk'e secde ettirildiği ileri sürülen fotoğraf ortaya çıktı.

Gaziantep'te Mehmet Ali Eruslu İlkokulu'nda, 10 Kasım Atatürk'ü Anma etkinliklerinde çocukların Atatürk'e secde ettirildiği ileri sürülen fotoğraf ortaya çıktı. Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Olayın bir benzeri daha önce Bursa'daki bir başka okulda ortaya çıkmış ve sosyal medyada büyük tepki toplamıştı. Milli Eğitim Bakanlığı'ndan da soruşturma başlatıldığı duyurulmuştu. Öte yandan, öğretmen ve okul müdürünün ilk savunmasında "Etkinliği izleyen arka sıradakilerin de kareografiyi görebilmeleri amacıyla dizlerinin üstüne eğildiklerini ve secdenin söz konusu olmadığı" söyledikleri öğrenildi.