Türkiye ağırlığını kabul ettirdi

Başkan Erdoğan’ın ABD Başkanı Trump’la yaptığı görüşme ve sonrasındaki yaşanan gelişmeleri değerlendiren uzmanlar YENİ ASIR’a özel açıklamalarda bulundu.

Suriye Türkmen Meclisi Koordinatörü Doç. Dr. Cemil Doğaç İpek: Türkiye'nin ABD ile Suriye'nin kuzeyine dair yaptığı anlaşma ve ABD'de yapılan görüşmeler Türk diplomasisinin başarısıdır. Türkiye'nin artık bağımsız bir aktör olarak dikkate alındığını ve diğer değişkenlerden etkilenmeden siyaset üretebildiğini göstermektedir. Başkan Erdoğan'ın liderliğinin uluslararası alanda perçinlendiğini görüyoruz. Trump içeride mücadele ettiği ve kendisine karşı olan senatörleri Cumhurbaşkanımızın karşısına çıkardı ve onlardan Erdoğan'ı dinlemelerini istedi. Çünkü ABD'de karşı taraf, medyayı yönlendirerek Türkiye'nin tezlerini duyurmasını engelliyordu. Bu buluşma Erdoğan'a verilen değeri gösteriyor. Zirvenin somut kazanımı ise, artık yaptırım sözünün kalkmış olmasıdır.



Güvenlik ve Terör Uzmanı Coşkun Başbuğ: Trump bizimle hem fikir. Türkiye sözcüsü gibi konuştu, biz ne diyorsak aynısını söyledi. Bu arada ABD çok kritik bir seçim sürecine girdi. Her şeyin bir anda sihirli değnekle düzelmesi beklenmemeli. Şu an gündemimizdeki konular uzun vadeli. Özellikle ABD'deki bazı senatörlerin Erdoğan'ın önüne getirilmesi önemli. Zaten, bu görüşmenin ardından Cumhuriyetçi Lindsey Graham, senatodaki Ermeni yasa tasarısını bloke etti. Ziyaretin ilk meyvesi bu oldu.



Prof. Dr. Mesut Hakkı Caşın: Uluslararası ilişkilerde yüzde 100 kazanma olmaz. Ermeni tasarısının bloke edilmesi önemli. Yaptırımlar şimdilik gelmeyecek ama S-400'leri kullanmazsak F-35'leri verecekler gibi gözüküyor. Türkiye, "NATO üyesiyim ama sen bana çok kafa tutarsan, ben de böyle yaparım" şeklindeki tavrını kabul ettirdi. Dikkat ettiyseniz, Erdoğan çok rahattı, Trump adeta diken üstündeydi. Bizim elimiz sağlam gibi görüyorum. Bu arada harekatın yeniden başlatılması şimdilik söz konusu değil gibi.



Dr. Ramazan Kurtoğlu: Hiç kimse Suriye meselesinin 3-5 yıllık olduğunu düşünmesin. Suriye ve Irak Türkiye'nin gelecekteki 30 yıllık meselesidir. Bu anlamda Barış Pınarı Harekatı da devam edecektir. Bu iş milli güvenlik meselesi. Suriye'nin toprak bütünlüğü üniter yapısı bizim lehimizedir. Ama, görünen Suriye'nin de Irak'ın da bölüneceği. Türkiye'nin bu süreçte çok dikkat etmesi gerekiyor. Çünkü, Rusya ve ABD'nin perde arkasından anlaştıkları kanaatindeyim. Onun için de ordumuzu güçlendirmeliyiz.

ERHAN GÜLENÇ