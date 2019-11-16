Ajan Mesurier’in eşi çok sayıda görev almış

İstanbul Beyoğlu'nda ölü bulunan İngiliz eski istihbarat subayı James Gustaf Edward Le Mesurier'in İsveç asıllı eşi Emma Hedvig Christina Winberg'in çeşitli sivil toplum kuruluşlarında Ortadoğu ve Asya ülkelerinde çalıştığı öğrenildi.

İstanbul Beyoğlu'nda ölü bulunan İngiliz eski istihbarat subayı James Gustaf Edward Le Mesurier'in İsveç asıllı eşi Emma Hedvig Christina Winberg'in çeşitli sivil toplum kuruluşlarında Ortadoğu ve Asya ülkelerinde çalıştığı öğrenildi. Mesurier'in kurucusu olduğu Mayday Rescue adlı yardım kuruluşunda Stratejik Direktör olarak görev yaptığı ifade edilen Winberg'in kendi kaleminden yazdığı özgeçmişi bir insani yardım kuruluşunda katkıda bulunanlar bölümünde yer aldı. Winberg, daha önce Afganistan, Suriye, Irak ve İstanbul'da çalıştığını yazdı. İngiliz elçilikleri bünyesinde, Ortadoğu ve Güney Asya bölgelerinde 10 yıl çalıştığını belirten Emma Winberg, İngilizce, İsveççe ve Arapça dillerini biliyor.