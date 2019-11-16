  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler > Gündem > Ajan Mesurier’in eşi çok sayıda görev almış

Ajan Mesurier’in eşi çok sayıda görev almış

Ajan Mesurier’in eşi çok sayıda görev almış
Giriş Tarihi: 16.11.2019

Beyoğlu'nda ölü bulunan İngiliz eski istihbarat subayı 'in asıllı eşi 'in çeşitli sivil toplum kuruluşlarında Ortadoğu ve Asya ülkelerinde çalıştığı öğrenildi.

İstanbul Beyoğlu'nda ölü bulunan İngiliz eski istihbarat subayı James Gustaf Edward Le Mesurier'in İsveç asıllı eşi Emma Hedvig Christina Winberg'in çeşitli sivil toplum kuruluşlarında Ortadoğu ve Asya ülkelerinde çalıştığı öğrenildi. Mesurier'in kurucusu olduğu Mayday Rescue adlı yardım kuruluşunda Stratejik Direktör olarak görev yaptığı ifade edilen Winberg'in kendi kaleminden yazdığı özgeçmişi bir insani yardım kuruluşunda katkıda bulunanlar bölümünde yer aldı. Winberg, daha önce Afganistan, Suriye, Irak ve İstanbul'da çalıştığını yazdı. İngiliz elçilikleri bünyesinde, Ortadoğu ve Güney Asya bölgelerinde 10 yıl çalıştığını belirten Emma Winberg, İngilizce, İsveççe ve Arapça dillerini biliyor.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Ajan Mesurier’in eşi çok sayıda görev almış haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN