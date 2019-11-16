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açıkladı: 988 ve 442 mayın yok edildi

Milli Savunma Bakanlığı açıkladı: 988 EYP ve 442 mayın yok edildi

16.11.2019, 16:19

: "Kahraman komandolarımız bölge halkının güvenliği için Harekât bölgesinde terör örgütü / tarafından tuzaklanmış ve mayınların imhasına devam ediyor. Şu ana kadar bölgede 988 EYP ve 442 mayın tespit edilerek etkisiz hale getirildi." açıklamasında bulundu.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Barış Pınarı Harekatı bölgesinde bugüne kadar 988 el yapımı patlayıcı (EYP) ve 442 mayının etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

MSB'den yapılan açıklamada, komandoların, bölge halkının güvenliği için PKK/YPG tarafından tuzaklanmış EYP ve mayınların tespit ve imha faaliyetlerini sürdürdüğü belirtildi.

Açıklamada, bugüne kadar Barış Pınarı Harekat bölgesinde, 988 EYP ile 442 mayının etkisiz hale getirildiği kaydedildi.

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