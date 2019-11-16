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Terör örgütüne kış darbesi

Terör örgütüne kış darbesi
Giriş Tarihi: 16.11.2019

tarafından 'Kıran-5' operasyonu kapsamında ilçesinin güneyinde kalan dağlık ve kırsal alanda ' YILDIZ-02' adıyla operasyon düzenlendi.

Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı tarafından 'Kıran-5' operasyonu kapsamında Lice ilçesinin güneyinde kalan dağlık ve kırsal alanda 'Şehit Güvenlik Korucusu Malik YILDIZ-02' adıyla operasyon düzenlendi. Operasyonda 3 farklı bölgede, kayalıklar ve çalılar arasına gizlenmiş çuvallar ile toprağa gömülü 65 bidon içerisinde toplam 5 ton 38 kilo esrar ve 5 bin 560 kök Hint keneviri ele geçirildi. Yalaza köyü içerisinde A.Y'ye ait evde yapılan aramada ise 75 kilo esrar ele geçirildi. Ekipler, A.Y. ve evde yakalanan M.Ş.B.'yi gözaltına aldı. Bağlan Köyü'nde ise evindeki mutfak dolabının altında sığınak tespit edilen C.Y. gözaltına alındı. Teröristlerce kullanılan 2 kış sığınağı tespit edilerek kullanılamaz hale getirilirken, Yalaza-Esenli köy yolunda menfez altında 1 el yapımı patlayıcı düzeneği bulunarak imha edildi. Ayrıca yüzlerce patlayıcı yapımında kullanılan malzeme ile 18 kilo amonyum nitrata da el konuldu.

RASULAYN'DA BOMBA İMHA ÇALIŞMALARI

Barış Pınarı Harekatı ile terörden kurtarılan Rasulayn ilçesinde arama-tarama faaliyetlerini sürdüren Suriye Milli Ordusu (SMO) askerleri, terör örgütü YPG/ PKK'nın sivil yerleşimlerde tuzakladığı mayınları ve patlayıcıları tespit ederek imha ediyor. YPG/PKK Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinin karşısındaki Rasulayn ve kırsalından çekilmeden önce çok sayıda evi bombalarla tuzaklamıştı. Bu kapsamda SMO askerleri, terörden kurtarılan bölgelerde tespit ettikleri patlayıcıları, bombaları ve EYP'leri sivillerden uzak noktalarda güvenli şekilde imha ediyor.

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