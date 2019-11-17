PKK/YPG'nin Akçakale ilçesine düzenlediği saldırılarda yaralanan Halil Yoğurt, şehit oldu

Terör örgütü PKK/YPG'nin işgal ettiği Tel Abyad'dan Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesine düzenlediği roketli ve havanlı saldırılarında yaralanan Akçakale Milli Eğitim Müdürlüğü personeli Halil Yoğurt (59), tedavi gördüğü hastanede şehit oldu.