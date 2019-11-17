  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler > Gündem > PKK/YPG'nin Akçakale ilçesine düzenlediği saldırılarda yaralanan Halil Yoğurt, şehit oldu

/'nin Akçakale ilçesine düzenlediği saldırılarda yaralanan , şehit oldu

PKK/YPG'nin Akçakale ilçesine düzenlediği saldırılarda yaralanan Halil Yoğurt, şehit oldu

17.11.2019, 16:32

Terör örgütü /'nin işgal ettiği 'dan 'nın Akçakale ilçesine düzenlediği roketli ve havanlı saldırılarında yaralanan Akçakale Milli Eğitim Müdürlüğü personeli (59), tedavi gördüğü hastanede şehit oldu.

Barış Pınarı Harekatı devam ederken terör örgütü PKK/YPG tarafından Tel Abyad'dan Akçakale ilçesine atılan roket ve havan mermileri nedeniyle yaralanan Halil Yoğurt, tedavi gördüğü Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yaşamını yitirdi.



Akçakale Milli Eğitim Müdürlüğü'nde görevli olarak çalışan Yoğurt'un cenazesi, ilçede düzenlenecek cenaze töreni sonrası toprağa verilecek.

Evli ve 9 çocuk babası Yoğurt, terör örgütünün 10 Ekim günü düzenlediği saldırıda yaralanmıştı.

AA
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

PKK/YPG'nin Akçakale ilçesine düzenlediği saldırılarda yaralanan Halil Yoğurt, şehit oldu haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN