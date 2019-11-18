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Başkan Erdoğan'dan şehit ailelerine başsağlığı mesajı

Başkan Erdoğan'dan şehit ailelerine başsağlığı mesajı

18.11.2019, 12:04

Başkan , esnasında 11 Ekim'de yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Bekir Can Hereklioğlu ile 'teki trafik kazasında şehit düşen Uzman Çavuş Mert Kaya'nın ailelerine başsağlığı diledi.

Edinilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Barış Pınarı Harekatı esnasında 11 Ekim'de yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede şehit olan Hereklioğlu ile Bilecik'te trafik kazası sonucu şehit olan Kaya'nın ailelerine başsağlığı mesajı göndererek, taziyelerini iletti.

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