Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan "Dipsiz Göl" açıklaması

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Gümüşhane'de "Dipsiz Göl" olarak anılan bölgenin doğal sit alanı ilan edileceğini bildirdi.