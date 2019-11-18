Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Gümüşhane'de "Dipsiz Göl" olarak anılan bölgenin doğal sit alanı ilan edileceğini bildirdi.
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Gümüşhane'de "Dipsiz Göl" olarak anılan bölgenin doğal sit alanı ilan edileceğini bildirdi.
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan "Dipsiz Göl" açıklaması haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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