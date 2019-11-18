İzmir kavgası CHP’yi karıştırdı

CHP'DE Aralık ayı ortalarından itibaren başlayacak kongre süreci için gözler İzmir, İstanbul ve Ankara'ya çevrildi. Kongrede adaylık kavgası ise erken başladı.

CHP'DE Aralık ayı ortalarından itibaren başlayacak kongre süreci için gözler İzmir, İstanbul ve Ankara'ya çevrildi. Kongrede adaylık kavgası ise erken başladı. Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'kavga istemiyorum' çıkışına rağmen en sert kavga şimdilik İzmir'de yaşanıyor. Aralık ortalarından itibaren başlayacak kongre süreci öncesinde İzmir'de kavganın ayaklarını ise genel başkan yardımcısı Tuncay Özkan, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ve eski belediye başkanı Aziz Kocaoğlu oluşturuyor.

Karşıyaka, Buca ve Çiğli'deki mahalle delege seçimlerinde bile karakolda biten kavgaların yaşandığı İzmir'de adaylık yarışının kıran kırana geçeceği belirtiliyor.

3 İSİM KARŞI KARŞIYA

CHP kulislerine göre Kemal Kılıçdaroğlu'nun tek aday talimatına rağmen İzmir'de il başkanlığı için en az 3 aday çıkabileceği belirtiliyor. Mevcut il başkanı Deniz Yücel'in adaylığına sıcak bakmayan Başkan Tunç Soyer'in yanı sıra eski büyükşehir belediye başkanı Aziz Kocaoğlu'nun da Yücel'e karşı aday arayışında olduğu belirtiliyor. Yücel'in, Tuncay Özkan tarafından desteklendiği ancak İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in Yücel'e karşı, milletvekili adayı Devrim Barış Çelik'i desteklediği kaydediliyor.

EVRİN GÜVENDİK