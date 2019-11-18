Milli Eğitim Bakanlığı'ndan 10 Kasım'da yapılan etkinlikle ilgili açıklama

Gazi Mustafa Kemal'in vefatının 81'nci yıl dönümü nedeniyle bir okulda düzenlenen 10 Kasım'da Atatürk'ü anma programı kapsamında ilkokul öğrencilerin Atatürk fotoğrafına secde ettirildiği skandal görüntülerine MEB'den karar çıktı. Etkinliğin yapıldığı okul müdürleri görevden uzaklaştırıldı.

Milli Eğitim Bakanlığı, "10 Kasım Atatürk'ü Anma Programı kapsamında, günün anlam ve öneminden uzak ve kamuoyunda olumsuz algıya sebebiyet veren nitelikte etkinliklere yer verildiği tespit edilmiştir. Bakanlık Maarif Müfettişlerince titizlikle soruşturulmakta olan konunun hassasiyetine binaen, etkinliğin icra edildiği okul müdürleri hakkında görevden uzaklaştırma tedbiri alınmıştır. Soruşturma süreci hassasiyetle ve en kısa sürede tamamlanacaktır." açıklamasını yaptı.