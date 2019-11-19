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Son dakika: açıkladı! 2313 yapılacak

Son dakika: Bakan Selçuk açıkladı! 2313 personel alımı yapılacak

19.11.2019, 10:39 Güncelleme Tarihi: 19.11.2019,11:05

Aile, Çalışma ve Bakanı Selçuk, "2 bin 313 sözleşmeli, 322 kadrolu personel alımımız tarafından duyurulacak ve başvurular da alınmaya başlanacak. 1000 işçi alımı için ilgili ilan önümüzdeki hafta tarafından yapılacak." açıklamasında bulundu.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, atamalara ve personel alımlarına ilişkin açıklamada bulundu.

Selçuk, "1000 Aile Sosyal Destek Programı (ASDEP) personeli alımı için ilanımız bu hafta yayınlanacak ve gelecek haftaya başvurularımızı almaya başlayacağız." dedi.

Bakan Selçuk, şunları kaydetti:

"2 bin 313 sözleşmeli, 322 kadrolu personel alımımız ÖSYM tarafından duyurulacak ve başvurular da alınmaya başlanacak. 1000 işçi alımı için ilgili ilan önümüzdeki hafta İŞKUR tarafından yapılacak."

Bakan Selçuk, "Engelli atamalarını, kotaları dolduğu sürece aralık ayında gerçekleştireceğiz." ifadelerini kullandı.

AA

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