'Fransa, Almanya ve İngiltere liderleri Başkan Erdoğan ile Dörtlü Zirve gerçekleştirecek'

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Kabine Toplantısı sonrasında önemli açıklamalarda bulundu. Kalın, NATO Zirvesi'nin ardından Fransa, Almanya ve İngiltere liderlerinin Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile Dörtlü Zirve gerçekleştireceğini bildirdi.

İbrahim Kalın'ın açıklamalarından satır başları şöyle;

Trump'la görüşmede S-400 ve F-35 konusu ile ticarette 100 milyar dolarlık hedef konuşuldu.

Cumhurbaşkanımızın Senatörle yaptığı görüşmede Türkiye'nin beklentileri iletilmiştir.

Hem ABD hem de diğer ülkelerde ilişkilerimiz bellidir. Burada karşılıklı çıkarların korunması esastır.

Barış Pınarı Harekatı yakın tarihin en önemli hadiselerinden biridir. Bu harekatın başarısını gölgeleyecek spekülasyonlardan uzak durulmalıdır.

NATO ZİRVESİ

Sayın Cumhurbaşkanımız NATO Zirvesi'ne ciddi bir hazırlık yaparak gidecek. NATO'nun misyonu, vizyonu, 21. yüzyıldaki konumu, bundan sonraki faaliyetleri, tehdit algısı ile ilgili önemli mesajlar verecek.

Bu zirvenin NATO'nun geleceğine ilişkin daha berrak bir zirve olacaktır. Türkiye ittifakın temel prensiplerine bağlıdır. Fakat öncelikleri konusunda zihni berraklık için olmak gerekir.

DÖRTLÜ ZİRVE

Fransa, Almanya ve İngiltere ile 4'lü zirve gerçekleştirecek. O zirvede de ikili ilişkiler, coğrafi konuları ele almayı planlıyoruz. Avrupa meslektaşlarımızın bu zirvenin bir defaya mahsus değil düzenli olarak görüşülmesi taraftarılar.

Sahada birçok zorluk var. ABD ve Rusya'ya anlaşmaların gereğini yerine getirme çağrısını yeniliyoruz. İdlib ile ilgili hassasiyet var.

İdlib gerginliği azaltma mutabakatına bağlıyız, gereklerini yerine getiriyoruz.

TERÖRLE MÜCADELE

Terörle mücadelede çalışmalar sürüyor. İyi sonuçlar aldığımızı da görüyoruz. Kuzey Irak'ta Suriye'de ve yurt içinde operasyonları sürdürüyoruz. Türkiye'nin DEAŞ'la mücadelesi net ve açıktır.

YPG, DEAŞ'ın geri gelmesini istiyor. Terör örgütünün amacı otonom bir yapı kurmaya çalışmak. Kimliğini gizleyerek Avrupa'ya DEAŞ'ı göstermek istiyor.

Suriye'de seçim süreci olacak. Burada BM ve diğer ülkelerin kolaylaştırıcı olması gerekiyor.

ABD'DEN İSRAİL'E İŞGAL DESTEĞİ

Uluslararası hukuku yok sayan bu kararı kabul etmiyoruz. Filistinlilerin hakkını ayak altına alan açıklamayı kınıyoruz. Filistin topraklarının işgal edilmesini hiçbir şekilde kabul etmiyoruz. ABD işgali meşrulaştırmaya çalışıyor. Filistin halkının yanındayız.

Yıldız Kenter'e rahmet diliyorum. Yakınlarına başsağlığı diliyorum.

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