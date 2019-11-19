Kıskançlık dehşeti

İzmir Buca’da yarı açık cezaevinden izinli çıkan madde bağımlısı Şehmuz Selçuk, sevgilisi bir çocuk annesi Melisa Kalem’i artık kendisini istemediği için pompalı tüfekle iki yaşındaki kızı Hilal’ın gözleri önünde öldürdü. Ardından intihar etti

İzmir Buca'da, uyuşturucu kullanmaktan girdiği cezaevinden izinli çıkan kişi önce sevgilisini sonra kendisini vurarak öldürdü. Yarı açık cezaevinden hafta sonu izinli çıkan Şehmuz Selçuk (24), sevgilisi olduğu ileri sürülen 1 çocuk annesi Melisa Kalem'i (24) pompalı tüfekle iki yaşındaki kızı Hilal'ın gözleri önünde öldürdü. Cani sevgili, daha sonra aynı silahla intihar etti. Melisa Kalem'in öldüğünü duyarak olay yerine gelen yakınları sinir krizleri geçirdi.



TARTIŞMA KAVGAYA DÖNÜŞTÜ



Madde bağımlısı Şehmuz Selçuk ve sevgilisinin kıskançlık yüzünden aralarının açık olduğu ve genç kadının ailesinin, Şehmuz'la evlenmesine izin vermediği ileri sürüldü. Cinayet önceki gece 23.00'te Buca Karanfil mahallesi 1108 sokakta meydana geldi. İddiaya göre, açık cezaevinden izinli çıkan Selçuk, sevgili olduğu 1 çocuk annesi Melisa Kalem'in yaşadığı eve gitti. Burada ikili arasında kıskançlık yüzünden tartışma çıktı.



KENDİNİ KORUMAYA ÇALIŞTI AMA...



Kavganın büyümesiyle Melisa Kalem kendini elektro şok cihazıyla korumaya çalıştı. Selçuk ise yanındaki pompalı tüfekle Kalem'e ateş etti. Vücudunun çeşitli yerlerine saçmaların isabet ettiği genç kadın kanlar içinde yere yığıldı. Selçuk ise aynı tüfekle intihar etti. Silah seslerini duyan komşuların ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı kontrolde, Kalem ve Selçuk'un olay yerinde öldükleri belirlendi.

AİLESİ KARŞI ÇIKMIŞ



Madde bağımlısı Şehmuz'un, sevgilisi Melisa ile evliliklerine ailesi tarafından izin verilmediği için çılgına döndüğü ve genç kızın da artık bu ilişkiyi sürdürmek istemediği için aralarında tartışma çıktığı öğrenildi. ÖTE yandan, Melisa Kalem'in ölüm haberini alarak adrese gelen yakınları ise apartmanın önünde sinir krizleri geçirdi. Kalem ve Selçuk'un cansız bedenleri, savcının incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

FATİH ŞENDİL