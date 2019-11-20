Annesini, ‘ilişkisi var’ diye bıçakladı

İzmir Bornova'da madde bağımlısı Muhammed Demir, tartıştığı annesini 11 kez, annesinin sevgilisi Süleyman Balaban'ı da kolundan bıçaklayarak kaçtı. Çalıştığı hastaneye kaldırılan talihsiz kadın ölümle pençeleşirken, Balaban'ın ise hafif yaralandığı öğrenildi.

İzmir Bornova'da madde bağımlısı Muhammed Demir, tartıştığı annesini 11 kez, annesinin sevgilisi Süleyman Balaban'ı da kolundan bıçaklayarak kaçtı. Çalıştığı hastaneye kaldırılan talihsiz kadın ölümle pençeleşirken, Balaban'ın ise hafif yaralandığı öğrenildi. Polis, çalışmayan ve kayıplara karışan gencin peşine düştü. Olay önceki akşam Bornova Ziya Gökalp Caddesi'ndeki evde yaşandı. Muhammed Demir, geçen yıl boşanan ve Ege Üniversitesi Hastanesi'nde temizlik görevlisi olan annesi Esma Sirkeci (43) ile erkeklerle ilişkisi olduğu gerekçesiyle tartışmaya başladı.



11 YERİNDEN BIÇAKLADI



Bu sırada öfkeli genç, kontrol etmek için istediği telefonunu vermeyen annesini, mutfaktan aldığı bıçakla 11 yerinden bıçakladı. O sırada evde olan ve araya girmeye çalışan Esma Sirkeci'nin birlikte yaşadığı Süleyman Balaban da kolundan yaralandı. Çok kan kaybeden kadın kaldırıldığı hastanede yaşam savaşı verirden, polis kaçan Demir'i yakalamak için çalışma başlattı. Saldırganın çıkarken annesinin telefonunu çaldığı da iddia edildi.

FATİH ŞENDİL