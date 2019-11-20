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‘Hiçbir ülke uluslararası hukukun üstünde değil’

‘Hiçbir ülke uluslararası hukukun üstünde değil’
Giriş Tarihi: 20.11.2019

, ABD 'nun, 'in işgali altındaki 'da yer alan Yahudi yerleşim birimlerini artık yasa dışı görmediklerini duyurmasına ilişkin Twitter hesabından açıklama yaptı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun, İsrail'in işgali altındaki Batı Şeria'da yer alan Yahudi yerleşim birimlerini artık yasa dışı görmediklerini duyurmasına ilişkin Twitter hesabından açıklama yaptı. Çavuşoğlu, "Hiçbir ülke uluslararası hukukun üstünde değildir. Ben yaptım oldu anlayışıyla yapılan açıklamaların da uluslararası hukuk bakımından hiçbir geçerliliği olmayacaktır" ifadelerini kullandı.

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