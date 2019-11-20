İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Kıran operasyonları çerçevesinde şu ana kadar 121 terörist etkisiz hale getirilmiş, 229 mağara ve sığınak imha edilmiştir" dedi.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Kıran operasyonları çerçevesinde şu ana kadar 121 terörist etkisiz hale getirilmiş, 229 mağara ve sığınak imha edilmiştir" dedi.
Bakan Soylu'nun açıklamaları şöyle:
Devam eden Kıran operasyonlarında 121 terörist etkisiz hale getirildi, 229 mağara ve sığınak imha edilmiştir. İnsansız hava aracı unsurlarımızın yer tespitleriyle sadece bu yıl 363, toplamda 1144 terörist etkisiz hale getirilmiştir.
Göçü vicdan ve merhamet ekseninde yönetirken, terörle mücadele de tarihinin en güçlü noktasına gelmiştir. Terör örgütüne katılım 5 bin 558 seviyesinden her yıl azalarak 2019 itibarıyla 108'e düşmüştür.
18 Temmuz 2018'den itibaren 2 bin 65'i terör, 722'si öldürme olmak üzere toplam 59 bin 946 olay aydınlatılmıştır. Bir önceki dönemde görevden alınan 94 belediye başkanından 42'si toplam 286 yıl ceza almıştır.
PKK'ya "kıran" darbesi: 121 terörist etkisiz hale getirildi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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