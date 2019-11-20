PKK'ya kıran darbesi: 121 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Kıran operasyonları çerçevesinde şu ana kadar 121 terörist etkisiz hale getirilmiş, 229 mağara ve sığınak imha edilmiştir" dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Kıran operasyonları çerçevesinde şu ana kadar 121 terörist etkisiz hale getirilmiş, 229 mağara ve sığınak imha edilmiştir" dedi.