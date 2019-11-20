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ile 9. ortak devriye tamamlandı

Rusya ile 9. ortak devriye tamamlandı

20.11.2019, 14:15

MSB: Fırat’ın doğusunda Rasulayn-Kamışlı sektöründe Türk ve unsurlarının, dörder araç ve İHA’larla iştirak ettiği dokuzuncu ortak kara devriyesi planlandığı gibi icra edildi.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada "Türk ve Rus askeri unsurlarının, İHA'ların da iştirakiyle Fırat'ın doğusundaki dokuzuncu kara devriyesi planlandığı gibi tamamlandı." denildi.



9 KM DERİNLİK 38 KM UZUNLUK
Açıklamada "Rasulayn-Kamışlı sektöründe icra edilen dokuzuncu kara devriyesine her iki taraftan dörder araç olmak üzere toplam sekiz kara aracı ve İHA'lar iştirak etti. Türk ve Rus askeri unsurları 9 kilometre derinlikte ve 38 kilometre uzunluğundaki güzergâhta devriyeyi tamamladı." ifadelerine yer verildi.

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