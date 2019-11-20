Terk ettiği lise aşkı Güleda’ya acımadı

Muğlalı 19 yaşındaki Güleda Cankel, üniversitede okuduğu Isparta’da, geçen hafta ayrıldığı ve yeniden barışma teklifini kabul etmediği lise aşkı Zafer Pehlivan tarafından bıçaklanarak öldürüldü. Genç kız Muğla’da toprağa verildi

Muğlalı Güleda Cankel, üniversitede okuduğu Isparta'da, geçen hafta ayrıldığı sevgilisi Zafer Pehlivan tarafından bıçaklanarak öldürüldü. Pehlivan'ın cinayetten önce sosyal medya hesabından, "Canınızın istediği zaman ölmeyeceksiniz. Bitti 13.47" şeklinde paylaşım yaptığı ve Güleda'yı öldürmeyi önceden planladığı ortaya çıktı. Cankel'in ise öldürülmeden 4 gün önce twittter'den, 'Sever mi her kalp katilini' paylaşımında bulunduğu görüldü.



HEMEN GİTMESİNİ İSTEDİ



Muğla Turgutreis Lisesi'ni bitirerek bu yıl Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Fotoğrafçılık Bölümü 1. sınıfta okumaya başlayan 19 yaşındaki Güleda Cankel, Muğla'da bir gözlükçüde çalışan ve lise aşkı olan Zafer Pehlivan'dan geçtiğimiz hafta ayrıldı. Ancak ayrılığı hazmedemeyen genç, lise yıllarından beri sevgilisi olan Güleda Cankel ile barışmak için geçen pazar Isparta'ya gitti. Cankel'in yaşadığı apartta ikili arasında 'neden geldin' tartışması çıktı. Hemen gitmesini isteyen Güleda'yı saatlerce ikna edemeyen Zafer Pehlivan, genç kızı feci şekilde dövdükten sonra evden ayrıldı. Bu arada Isparta'dan ayrılmayan Zafer, önceki gün tekrar Güleda'nın kapısına dayanarak 'son kez konuşalım' dedi. Kapı açıldıktan sonra kafasından silemediği sevgilisinden 'hoşlandığım başka biri var, artık üsteleme ve hayatımdan çık' sözlerini duyan Zafer, bir anda genç kızın boğazına yapıştı ve ardından yanındaki bıçakla göğsünden bıçakladı. Yakalanan eli kanlı Pehlivan tutuklandı.



OLAY YERİNDE CAN VERDİ



Diğer apartlarda kalan öğrenciler, çığlıklarını duyarak gittikleri apartta Cankel'i kanlar içinde yerde buldu. Olay yerine gelen 112 ekipleri genç kızın hayatını kaybettiğini belirledi. Katil zanlısı Zafer Pehlivan olaydan sonra yakalanırken, acı haberi duyarak Isparta'ya koşan genç kızın ailesi, otopsi yapılmak üzere kaldırıldığı SDÜ Araştırma Hastanesi'nin önünde sinir krizi geçirdi. Mustafa-Mefharet Cankel çifti, daha sonra kızlarını alarak Muğla'ya götürdü. Güleda Cankel'in cenazesi dün; ailesi, yakınları ve arkadaşlarının katıldığı cenaze töreninin ardından merkez Ortaköy'de gözyaşlarıyla toprağa verildi.

ADEM ÜLKER