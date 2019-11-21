25. Genelkurmay Başkanı Yaşar Büyükanıt hayatını kaybetti!

Yaşar Büyükanıt vefat etti! Ajanslardan gelen son dakika haberine göre bir önceki gün eşini toprağa veren 25. Genelkurmay Başkanı emekli Orgeneral Yaşar Büyükanıt tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. İstanbul’da kalp yetmezliği tedavisi gören Büyükanıt geçtiğimiz Salı günü eşini kaybetmiş ve rahatsızlığından dolayı cenazesine katılamamıştı.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin 25. Genelkurmay Başkanı Emekli Orgeneral Yaşar Büyükanıt'ın vefat ettiği öğrenildi.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, rahatsızlığından dolayı bir süredir tedavi gören Büyükanıt, sabah saatlerinde hayatını kaybetti.

İstanbul Maçka'daki özel bir hastanede tedavi gören 79 yaşındaki Yaşar Büyükanıt geçtiğimiz salı günü de eşi Filiz Büyükanıt'ı kaybetmiş cenaze törenine de hastanede bulunduğu için gelememişti.

CENAZE PROGRAMI NETLEŞMEDİ

Yaşar Büyükanıt'ın cenazesi ile ilgili program hazırlığı hemen başladı ancak netleşmedi.

ESKİ GENELKURMAY BAŞKANI ORGENERAL YAŞAR BÜYÜKANIT KİMDİR?

Mehmet Yaşar Büyükanıt 1 Eylül 1940, İstanbul doğumluydu. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin 25. Genelkurmay Başkanı.

1959 yılında Erzincan Askerî Lisesi'nden, 1961 yılında da Kara Harp Okulu'ndan mezun oldu. 1963 yılında Piyade Okulu'nu bitirdi. 1983-1986 yılları arasında Kuleli Askerî Lisesi Komutanlığı, 1986-1988 yılları arasında da Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı Komutanlığı yaptı. 1992 yılında tümgeneral rütbesine rütbesine terfi etti. Bu rütbede Genelkurmay Başkanlığı Genel Sekreterliği ve 3 yıl süreyle Kara Harp Okulu Komutanlığı görevlerini yürüttü. 1996 yılında korgeneral rütbesine terfi etti. 2000 yılında orgeneral rütbesine terfi etti. 2004 yılında Kara Kuvvetleri Komutanlığı görevine, 31 Temmuz 2006 tarihinde de Genelkurmay Başkanlığı'na atandı. 30 Ağustos 2008 tarihinde emekli oldu.