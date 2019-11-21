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’li Karabağ partiden ihraç edildi

CHP’li Karabağ partiden ihraç edildi
Giriş Tarihi: 21.11.2019

eski Başkanı , 'li Hasan Karabağ partisinden ihraç edildi. Karabağ hakkında 31 Mart yerel seçim sürecinde yaptığı sert açıklamalar nedeniyle CHP tarafından partiden kesin ihraç istemiyle dosya hazırlanmıştı.

Bayraklı Belediyesi eski Başkanı Hasan Karabağ, CHP'li Hasan Karabağ partisinden ihraç edildi. Karabağ hakkında 31 Mart yerel seçim sürecinde yaptığı sert açıklamalar nedeniyle CHP Bayraklı İlçe Başkanlığı tarafından partiden kesin ihraç istemiyle dosya hazırlanmıştı. Dosya dün İl Disiplin Kurulu toplantısında görüşüldü. Toplantıda Karabağ hakkında partiden kesin ihraç kararı alındı. Karabağ'ın kararla ilgili 10 gün içerisinde YDK'ya itiraz hakkı bulunuyor.

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