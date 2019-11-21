‘Gerçek niyetinizi gördük’

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç'un TBMM'de Salı günü Dijital Hizmet Vergisi ve Bazı Kanunlarda değişiklik öngören kanun teklifi görüşülürken AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin'e hakaret etmesine tepkiler büyüyor.

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç'un TBMM'de Salı günü Dijital Hizmet Vergisi ve Bazı Kanunlarda değişiklik öngören kanun teklifi görüşülürken AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin'e hakaret etmesine tepkiler büyüyor. CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç'un, 'O kadına haddini bildirin.... Ulan, böyle bir Grup Başkanvekilliği olmaz' sözleriyle kendisine hakaret ettiğini belirten Zengin, "Bu sözleri kullanırken yüzündeki hazzı gördüm" dedi. Tartışmanın ardından Özkoç'un kendisinden özür dilediğini söyleyen Zengin, "Bu kadına haddini bildirin" ifadesinin siyaset tarihine Ecevit'in eski milletvekili Merve Kavakçı'ya başörtüsü için söylediği bir söz olduğunu hatırlattı. Zengin "Bu ifadeler geriye dönük yaraları kanatan ifadeler. Başörtüsü bizim hayat mücadelemiz olmuştur" diye konuştu. Bu konunun kendisi için hayati önemde olduğunu kaydeden Zengin, "Kılıçdaroğlu bir yandan başörtülü kızları arayacak ama Meclis'te grup başkanvekili hakaret edecek. Özkoç'un sözleriyle bunların gerçek niyetini gördük. Çünkü Özkoç'un yüzündeki hazzı gördüm" diye konuştu.