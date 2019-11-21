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Melisa ölüme ailesini korumak için gitmiş

Melisa ölüme ailesini korumak için gitmiş
Giriş Tarihi: 21.11.2019

'in Buca ilçesinde, tarafından öldürülen 'in (24) teyzesi , yeğeninin vurulmadan önce annesini aradığını belirterek, "'Anne, Hilal'im sana emanet' demiş. 2,5 yaşındaki kızı annesiz kaldı. Şehmuz hepimizi ölümle tehdit ediyordu. Melisa bizi korumak için kendisini yakmış" dedi.

İzmir'in Buca ilçesinde, Şehmuz Selçuk tarafından öldürülen Melisa Kalem'in (24) teyzesi İlknur Avcu, yeğeninin vurulmadan önce annesini aradığını belirterek, "'Anne, Hilal'im sana emanet' demiş. 2,5 yaşındaki kızı annesiz kaldı. Şehmuz hepimizi ölümle tehdit ediyordu. Melisa bizi korumak için kendisini yakmış" dedi. Karanfil Mahallesi 1108 Sokak'taki bir apartmanda meydana gelen olayda, açık cezaevinden izinli çıkan Şehmuz Selçuk (24), Melisa Kalem'i pompalı tüfekle öldürüp ardından aynı silahla intihar etmişti.

'ANNEM DE EVDE' DEMİŞ

Olayın detaylarını anlatan teyze İlknur Avcu, "Melisa lise arkadaşıyla buluşmaya gittiği bir gün, arkadaşı Şehmuz'u da çağırmış. Orada tanıştıktan sonra Şehmuz takıntılı bir şekilde Melisa'yla görüşmek istedi. Defalarca reddetmesine rağmen iki yıldır peşini bırakmadı. Kesinlikle aralarında bir ilişki yoktu. Sevgili değil saplantılı aşıktı" diye konuştu. Cezaevine girmeden önce sürekli evimizin çevresinde dolaşıyordu. Olaydan önce de bizleri ve Melisa'yı ölümle tehdit etti. Şikayetçi olmaya karar verdiğimizde annesi beni arayarak, 'Yapmayın. Cezası daha da artmasın' demişti. Bu tehditler yüzünden kızımız çantasında elektro şok aleti taşımaya başlamıştı" diyen Avcu, sözlerini şöyle sürdürdü: "Öğrendiğime göre Selçuk, evde annesinin de olduğunu söylemiş. Hatta annesi de Melisa'yı araymış. Melisa da ailesine zarar gelmemesi için konuşmaya gitmiş. Ancak evde ikisinden başka kimse yokmuş."

NİDA ALADAĞ

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