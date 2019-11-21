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sınırına dikkat çeken askeri sevkiyat

Suriye sınırına dikkat çeken askeri sevkiyat

21.11.2019, 17:15

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından sınırındaki paletli zırhlı muharebe aracı takviyesi yapıldı. Araçların, -Suriye sınırında konuşlu askeri birliklere takviye amacıyla gönderildiği öğrenildi.

Türkiye'nin farklı kentlerindeki birliklerden daha önce Kilis'e gönderilen zırhlı muharebe araçları taşıyan tırlar, Elbeyli ilçesinden geçerek güvenlik önlemleri altında Öncüpınar sınır hattına doğru hareket etti.


Araçların, Kilis-Suriye sınırında konuşlu askeri birliklere takviye amacıyla gönderildiği öğrenildi.

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