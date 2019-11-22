Başkan Erdoğan AK Parti İzmir İl Başkanlığında konuşuyor

Başkan Erdoğan’dan “Külliye'ye giden CHP’li iddiası”na çok sert sözlerle yanıtını verdi. Erdoğan, “Güya ben Külliye'de bir CHP'li ile görüşmüşüm. Arkadaşlarım gerekli cevabı verdiler. Bunu haber yapan gazeteci kayıp. Bay Kemal senin hayatın yalan. Eğer yiğitsen ben Cumhurbaşkanlığımı ortaya koyuyorum, acaba sen genel başkanlığını ortaya koyuyor musun? İspat edemiyorsan çek git. Bu kadar iddialı söylüyorum. Bizim hayatımıza yalan girmedi ama bunların hayatı yalan.” dedi.

CANLI YAYIN

Başkan Recep Tayyip Erdoğan İzmir temaslarını sürdürüyor. Bilal Saygılı Camii ve Külliyesi'nin açılışını yapan Başkan Erdoğan, ardından AK Parti İzmir İl Başkanlığında açıklamalarda bulunuyor.



Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

İzmir'de bulunmaktan büyük mutluluk duyuyorum. İzmir'de AK Parti'ye oy veren vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum.



Herkes rehavete kapılsa bizim böyle bir lüksümüz yok. Zira biz "aşk ile çalışan yorulmaz" diyerek bu yolda yürüdük.

Bizim anlayışımızda seçmene küsme, darılma, vatandaşı suçlama gibi bir durum asla söz konusu olamaz.



Hak ve halk katında hesap vermeden önce eksiklerimizi telafi etmeye çalışıyoruz. Herkes kızsa darılsa bile biz bu şekilde asla davranamayız.

"BU KADINA HADDİNİ BİLDİRİN" SÖZLERİNE ÇOK SERT TEPKİ



Grup Başkanvekili Özlem hanıma kullandıkları ifadeyi gördünüz. Bunların ifadesine bak "Ulan bu kadını susturun". Şimdi ben buradan CHP'ye gönül veren bayanlara da sesleniyorum. Biri bir kadına böyle bir ifade kullanabilir mi? Bunlara göre kadın hizmetkar olamalı. Bunlara göre kadın tarlada domates toplamalı. Ama karşılarında bir hukukçu gördüklerinde kuduruyorlar. Özlem hanım bir hukukçu. Hazmedemiyorlar. AK Parti'nin kadınları engelleri aşa aşa iktidara yürüyor.



"GÜÇLÜ KADROLARLA YOLUMUZA YÜRÜYELİM"

31 Mart seçim sonuçları ile ilgili değerlendirmemizi yapıyoruz. Taze bir ruhla yola devam edeceğiz. Bulunduğunuz yerlerin Ömerlerini seçin, bulunduğunuz yerlerin Haticelerini bulun çıkarın. Ve güçlü kadrolarla yolumuza yürüyelim.



"BİR GÜN DE ÇIK DE Kİ 'BU PKK TERÖR ÖRGÜTÜDÜR' DE…"

Teröre ve şiddete bulaşmadığı sürece her türlü aykırı görüşe saygımız vardır. Şu anda terörün inine girdik mi? Teröristleri adım adım takip ediyor muyuz? Artık kaçacak delik arıyorlar delik. Onlar kaçıyor biz kovalıyoruz. İşte İzmir size sesleniyorum. Suriye'de Barış Pınarı Harekatı ile o teröristlere haddini bildirdik mi? O terör koridorunu yapamadılar.



Bay Kemal dedi ki bizim Suriye'de ne işimiz var? Bizim Suriye'de işimiz var da yok da senin orada ne işin var Esed'e adamlarını niye gönderdin niye gönderiyorsun. Bütün bunları söylerken ne yazık ki Bay Kemal PYD/ PKK gibi örgütlerle iş tutuyor. Parlamentodaki HDP, PKK'nın desteği ile orada değil mi? Bir gün de çık de ki 'Bu PKK terör örgütüdür' de…



BAŞKAN ERDOĞAN'DAN "BEŞTEPE'YE GİDEN CHP'Lİ İDDİASI"NA SERT SÖZLER

Güya ben Külliye'de bir CHP'li ile görüşmüşüm. arkadaşlarım gerekli cevabı verdiler. Bunu haber yapan gazeteci kayıp. Bay Kemal senin hayatın yalan. Eğer yiğitsen ben Cumhurbaşkanlığımı ortaya koyuyorum, acaba sen genel başkanlığını ortaya koyuyor musun? İspat edemiyorsan çek git. Bu kadar iddialı söylüyorum. Bizim hayatımıza yalan girmedi ama bunların hayatı yalan.