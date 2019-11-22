Genelkurmay’da bir devir kapandı

Genelkurmay eski Başkanı Orgeneral Yaşar Büyükanıt, dün İstanbul'da kanser tedavisi gördüğü hastanede solunum ve kalp yetmezliği nedeniyle hayatını kaybetti.

Genelkurmay eski Başkanı Orgeneral Yaşar Büyükanıt, dün İstanbul'da kanser tedavisi gördüğü hastanede solunum ve kalp yetmezliği nedeniyle hayatını kaybetti. 79 yaşındaki Büyükanıt, eşi Filiz Büyükanıt'ı da geçtiğimiz pazar günü kaybetmiş, tedavisi devam ettiği için eşinin cenaze törenine katılamamıştı. 28 Ağustos 2006 ile 30 Ağustos 2008 tarihleri arasında 25. Genelkurmay Başkanı olan Büyükanıt, FETÖ'nün, Ergenekon ve Balyoz kumpasları başlamadan kısa bir süre önce emekli olmuştu. Büyükanıt'tan geriye 27 Nisan e-muhtırasından, dönemin Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan'la Dolmabahçe'de yaptığı görüşmeye kadar birçok önemli olay kaldı. Bu özel görüşmeye ilişkin "Benimle birlikte mezara gider" diyen Büyükanıt, son röportajlarından birinde ise TSK içindeki FETÖ'cülerden bazılarının kendisinden helallik istediğini belirtmiş ve "Hepsi Allah'ından bulsun" ifadesini kullanmıştı.



27 NİSAN MUHTIRASI



Büyükanıt, kamuoyuna e-muhtıra olarak geçen bildiriyle de siyasi tarihte iz bıraktı. Genelkurmay Başkanlığı, yaklaşan Cumhurbaşkanlığı seçimi dolayısı ile 27 Nisan 2007'de gece saat 23.20'de resmi internet sitesinde bir bildiri yayımlamıştı. Laiklikle ilgili hassasiyetlerin vurgulandığı açıklama kamuoyunda "muhtıra" olarak adlandırılmıştı. 2012 yılında TBMM Darbe ve Muhtıraları Araştırma Komisyonu'na 27 Nisan ile ilgili konuşan Büyükanıt, Başbakan'ı şahit göstermiş ve "Muhtıra değildi. Bu, laiklik hassasiyetini ortaya koyan bir metindir" demişti. Yaşar Büyükanıt için cumartesi günü Selimiye Camii'nde öğle vakti cenaze töreni düzenlenecek. Büyükanıt, askeri törenden sonra Karacaahmet Mezarlığı'na defnedilecek.