Özkan’ın asansör rantına itiraf geldi

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Tuncay Özkan’ın, ilçe belediye başkanlarına “Bu firma ile çalışın” diye baskı yaptığı iddiaları gündemdeki yerini korurken, Özkan’ın adres gösterdiği AND firmasından itiraf gibi bir açıklama geldi. Yeni Asır’ı arayan şirketin avukatı Helin Gündoğan, “Haberler firmamıza zarar veriyor” dedi

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Tuncay Özkan'ın kentteki CHP'li belediyeleri gezip görüştüğü başkanlardan ilçedeki asansörlerin denetimi için İstanbul merkezli bir firma ile çalışmalarını istediğinin ortaya çıkmasıyla patlayan skandal gündem oldu. Bu girişimin ardından bazı belediyelerin denetim konusunda birlikte çalışmaktan vazgeçtiği Makine Mühendisleri Odası İzmir Şubesi'nin, yaptığı açıklamayla CHP'yi hedef almasının ardından önemli bir gelişme daha yaşandı. Yeni Asır, Özkan'ın başkanlarla yaptığı görüşmelerde firma yetkilisi olarak tanıttığı iddia edilen CHP İstanbul İl eski Başkanı Bahri Şahin'i aradı. Haber Müdürümüz Erhan Gülenç'in iki kez aramasına rağmen Şahin'in telefonu açılmadı. Bundan kısa bir süre sonra ise, Erhan Gülenç'i söz konusu AND firmasının avukatı olduğunu söyleyen bir kişi aradı ve ismini belirtmeden "Firmayı aramışsınız. O yüzden size geri dönüyorum. Bu haberler firmamıza zarar veriyor. Konuyla ilgili suç duyurusunda bulunuldu, hukuki süreç başlatıldı. Bu nedenle size bir açıklama yapmayacağız. Bundan sonraki süreçte ilgili makamlar gerekli çalışmayı yürütecektir" dedi.





Görüşmeden bir süre sonra Haber Müdürümüz aynı numarayı geri aradı. Açan kişi bir süre önce kendisini arayan kişiydi. Bu kişi avukat olduğunu ve adının Helin Gündoğan olduğunu söyledi. Gülenç, "Biz AND firması yetkilisinin aradığı konusunda emin olmak istedik, o yüzden size tekrar sormak istedik" dedi. Bunun üzerine Gündoğan, AND adına aradığını söyledi. Gülenç'in firmanın tam ünvanını sorması üzerine, "Bunları haber yapmak için soruyorsanız sizinle paylaşamam. Siz Bahri Bey'i aramışsınız, o yüzden aradım sizi" diye konuştu. Gülenç'in 'Bahri Şahin AND yetkilisi mi diye sorması üzerine Gündoğan, "Ben bu konuyla ilgili açıklama yapmak istemiyorum" demekle yetindi.



Konuyla ilgili daha önce yapılan haberlerde ismi geçmesine rağmen herhangi bir açıklama yapmayan AND firması, böylece haberlerde ve MMO'nun açıklamasında bahsi geçen firmanın kendisi olduğunu doğrulamış oldu. "Bu konuyla firmamızın hiçbir ilgisi yok" şeklinde bir açıklama yapmaması dikkat çeken firma avukatı, yalanlamada bulunmak yerine sadece hukuki süreç başlattıklarını söyledi.





DAĞ: ÇIKAR SİSTEMİ KURULMAYA ÇALIŞILIYOR



Konuyla ilgili açıklama yapan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ, belediye başkanlarına çağrıda bulundu. CHP'li bazı vekillerin İzmir'in kaynaklarını çıkar sağlamak için gasp etme çabasında olduklarını ifade eden Dağ, "İzmir böyle bir tutumu kabul edemez. Hem İzmir'in kaynaklarının sömürülmesine hem de vatandaşlarımızın mağdur edilmesine müsaade edemeyiz" dedi. Hem vatandaşın hem de sektör temsilcilerinin konuya ilişkin sitem ve şikayetlerinin sürekli hale geldiğini vurgulayan Dağ, İzmir'de sistematik bir rant sistemi kurulmak istendiğinin ve İzmir'in kaynaklarının kişisel çıkarlar için kullanılmasına yönelik refleks geliştirildiğini vurguladı. Dağ, şöyle devam etti:

"Tematik işlerde, yukarıdan Belediye Başkanları üzerinde baskı kurmak suretiyle, organik ilişki içinde bulunulan firmalara ayrıcalık tanınması, İzmir'e ve İzmirlilere verimli hizmet noktasında iyi niyetli bir yaklaşım değildir. Zaten, yaşananlara bakıldığında asansör denetim işinde İzmir'e hizmet amacının olmadığı açık şekilde ortadadır."



BAŞKANLARA ÇAĞRI



Belediye başkanlarına çağrı yapan Dağ, "Bulunduğu konumu millete değil de şahıslara borçlu olduğunun düşünen Belediye Başkanı ise, makamı işgal etmemelidir. Başkanları bu konuda cesur olmaya davet ediyorum. Asansör denetleme işinin belirli firmalara verilmesi için kendilerine baskı yapan vekillerin de kamuoyuna açıklama yapmalarını bekliyoruz."

