‘Türk tarımını ezdirmeyeceğiz’

Külliye’de yapılan 3. Türkiye Tarım Orman Şurası’nda konuşan Başkan Erdoğan, çiftçilere müjde verdi. Ziraat Bankası’nın çiftçilerle kredide alışılmışın dışında bir dayanışma sergileyeceğini söyleyen Erdoğan, “Tarımda milli güvenliğe öncelik vermeyen her türlü projeye karşıyız. Türk tarımını küresel şirketlerin kar odaklı çalışan çarkı içinde ezdirmeyeceğiz” dedi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen 3. Türkiye Tarım Orman Şurası'na katıldı. Türk tarımının geleceği ve çiftçilere yönelik çalışmalarla ilgili bilgi veren Başkan Erdoğan, özetle şunları söyledi: 15 yıl aradan sonra toplanan bu şurada sektörün tüm paydaşları önerilerini özgürce dile getirme şansı buldu. Alınan kararlar tarım ve ormancılık sektörünün önümüzdeki 5 yılına şekil verecektir. Cumhurbaşkanı olarak Türk tarımını geliştirecek tüm kararların takipçisi olacağım.



ÇİFTÇİYE DESTEK ARTACAK



Dün Ziraat Bankası genel müdürümüzle de görüştüm. Ziraat, çiftçilerimizle çok daha alışılmışın dışında bir dayanışmayı sürdürecek. Biz artık dışardan hayvan ithali yapmak istemiyoruz. İklim değişikliği sadece gelişmiş ülkeleri etkilemiyor. Su kaynaklarının kıtlaştığı, hava olaylarının öngörülemez hale geldiği ürkütücü bir dönemdeyiz. Ülkemiz için güvenlik riski oluşturacak hiçbir adıma müsaade etmeyeceğiz. Tarımsal üretim stratejik bir konu. Türk tarımını küresel gıda şirketlerin güdümüne sokacak her türlü girişimin karşısındayız. Tarımda dışa bağımlılık savunmada dışa bağımlılık kadar tehlikeli. Milletin gıda güvenliğini garanti altına almak milli güvenlik meselesidir. Türk tarımını küresel şirketlerin kar odaklı çarkı içinde ezdirmeyeceğiz.



CHP LİDERİNE TEPKİ



Çiftçilerimize 137,7 milyar lira tarımsal destek sağladık. Ana muhalefetin başı saçma sapan konuşuyor. Tarımsal hasılada dünyada 7'inci, Avrupa'da ise 1. sıradayız. Fındık, kiraz, kayısı ve ayva üretimde dünya lideriyiz. Dünyanın 195 ülkesine bin 690 tarım ürünü ihraç ediyoruz. Tarımsal üretim ihracatımızı 17,7 milyar dolara çıkardık. Tarımda dış ticaret fazlamız 4,8 milyar dolara çıktı. Organik ürün sayımızı 150'den 213'e çıkardık. Bu ürünleri ihraç ederek 361 milyon dolar gelir elde ettik. Tohum üretimi bir milyon tona çıktı.



TERÖR ÖRGÜTÜ YAKTI



Dünyanın üçüncü büyük tohum gen bankasını Ankara'da açtık. Köye dönüş projesini başlattık. Bu yıl bölücü terör örgütü ormanlarımızı yaktığını ifa etti. Onlar yakarken biz de onların kolunu kırdık. 11'inci ayın 11'inde saat 11.00'de 11 milyon fidanı toprakla buluşturduk. 11 Kasım'ı Milli Ağaçlandırma Günü ilan ettik. Gelecek nesillere daha yeşil ve daha yaşanabilir bir ülke bırakacağız.



'TARIM ARAZİLERİ BÖLÜNEMEYECEK'



Arazi sınıflandırma projesinin 10 yılda tamamlanacağını söyleyen Erdoğan, şunları söyledi: "Toprak bilgi sistemine dayalı tarımsal arazi kullanma planı hazırlayacağız. Atıl arazilerin tarıma kazandırılması için alternatif modelleri devreye alacağız. Miras mevzuatını geliştirerek tarım arazilerinin bölünmesi sorununa çözüm getireceğiz" ifadelerini kullandı.



SU KANUNUNU YAKINDA ÇIKARACAĞIZ



Küçük ve büyük baş hayvancılıkta yerli ırkların ıslahına yönelik çalışmalara ağırlık verileceğini kaydeden Erdoğan, "Süt ürünlerinde ve balık işlemede yerli tüketimin artırılmasına gayret göstereceğiz. Üretimde çok daha etkin denetim sistemini kuracağız. Su kaynaklarının verimli yönetilmesi amacıyla Su Kanunu çıkaracağız. Gıdada taklit ve tağşiş cezalarını caydırıcı seviyeye yükselteceğiz" diye konuştu.