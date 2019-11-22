Yengeç avı yalanı tutmadı

Adana'dan geldiği İzmir’de kayboluşunun üzerinden 1 yıl geçen Meral Polat’ın, erkek arkadaşı Hüseyin Emiroğlu tarafından araç içinde öldürüldüğü, cesedinin avlanmaya gittiği Seyrek’te gömüldüğü kanaatine varıldı. Emiroğlu'nu ele veren ise kendisi oldu. Çünkü 20 Kasım'da yengeç avına gittiğini söylediği Seyrek'te sadece 50 dakikasını harcayan Emiroğlu'nun unuttuğu bir detay vardı. Yengeç avı 50 dakika değil, 7 saat sürer

Emiroğlu'nu ele veren ise kendisi oldu. Çünkü 20 Kasım'da yengeç avına gittiğini söylediği Seyrek'te sadece 50 dakikasını harcayan Emiroğlu'nun unuttuğu bir detay vardı. Yengeç avı 50 dakika değil, 7 saat sürer.



'TARTIŞTIK, GİTTİ'



Annenin 19 Kasım 2018 günü kızı için kayıp başvurusu yapmasının ardından polis ekipleri arama çalışması başlattı. Tüm şüphelerin üzerinde toplandığı Hüseyin Emiroğlu, ifadesinde Meral Polat'ın kıskançlık krizi geçirdiğini, Bayraklı sahil kenarında bulunan otoparkta araçtan indiğini ve kendisinden bir daha haber alamadığını söyledi. Bölgedeki şehir polis kamera görüntüleri incelendiğinde ise Emiroğlu'nun kullandığı hafif ticari araçta Meral Polat'ın da bulunduğu ve genç kadının araçtan hiç inmediği belirlendi. Bunun üzerine Meral Polat'ın Hüseyin Emiroğlu tarafından öldürüldüğü şüphesiyle İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nca bir iddianame hazırlandı. İddianameye göre Emiroğlu'nun Meral Polat'ı araç içinde hareketsiz hale getirerek ön koltuktan aracın arka bölümüne geçirdiği kanaatine varıldığı belirtildi.





SİNYALLER SEYREK'TEN



Hüseyin Emiroğlu'nun, çevresindekilere yengeç avına gittiğini söylediği 20 Kasım 2018'de cep telefonunun sinyal ve konum bilgilerinden Menemen Seyrek'e gittiği ve 50 dakika boyunca cep telefonunun Foça Katı Atık Toplama Merkezi istasyonundan sinyal verdiği ifade edilen iddianamede, "Alınan bilgilerden yengeç avının takribi 7-8 saat sürdüğünün tespit edildiği halde şüphelinin ortalama 50 dakika kadar yengeç avlama bölgesinde bulunduğu anlaşılmıştır. Tüm delillerin incelenmesiyle şüpheli Hüseyin Emiroğlu'nun, kıskançlık nedeniyle kendisiyle tartışan Meral Polat'ı araç içinde tartışma sonucu öldürdüğü, cesedi araç arkasında muhafaza ederek avlanmaya gittiği deniz kenarındaki balçık bölgelerden birine gömerek cinayeti işlediği kanaatine varılmıştır" denildi. Emiroğlu, iddianameyi kabul eden İzmir 4. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından "kasten öldürme" suçlamasıyla yargılandığı davanın ilk duruşmasında tutuklanarak cezaevine gönderildi.