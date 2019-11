Asansör pazarlığında bir raunt daha

CHP Genel Başkan Yardımcısı Tuncay Özkan ile Grup Başkan Vekili Engin Özkoç’un, belediye başkanlarını İstanbul merkezli asansör denetim firması AND ile çalışmaya zorladığı ziyaretlerden biri daha belgelendi.

Yeni Asır'ın CHP Genel Başkan Yardımcısı Tuncay Özkan'ın İzmir'de ziyaret ettiği belediye başkanlarına, ilçelerinde yasal mevzuat gereği yapılması gereken asansör muayene ve denetim işi için beraberinde yetkilisini de getirdiği AND firmasıyla çalışmalarını tavsiye etmesiyle ilgili haberleri yankı uyandırdı. Makine Mühendisleri Odası İzmir Şubesi'nin de yaptığı açıklamayla tepki gösterdiği olayla ilgili bomba bir gelişme daha yaşandı. Yeni Asır, Özkan'ın CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç'la birlikte AND firmasının yetkilisi ile yaptığı ziyaretlerden yeni bir fotoğrafa ulaştı. Özkan ve Özkoç'un Çiğli Belediyesi'ne yaptığı ziyaretin çıkışında çekilen fotoğrafta Özkan tarafından başkanlara AND yetkilisi olarak tanıtılan CHP İstanbul İl eski Başkanı Bahri Şahin de görülüyor.



AND LOGOLU ÇANTALAR



Heyet belediyeden uğurlanırken çekilen fotoğraftaki bir ayrıntı ise öne çıkıyor. Şahin'in elinde daha önce Özkan ve Özkoç'un bir başka belediye ziyareti fotoğrafında da görülen AND logolu çantalara birebir benzeyen çantalar görülüyor.



ŞAHİN'İ ARADIK, AND DÖNDÜ



Yeni Asır, önceki gün olayla ilgili görüşmek üzere CHP İstanbul İl eski Başkanı Bahri Şahin'i aramış, ancak Şahin telefona cevap vermezken, Yeni Asır'a geri dönüşü AND'nin avukatı yapmıştı. Firma avukatı, "Bu haberler firmamıza zarar veriyor. Konuyla ilgili suç duyurusunda bulunuldu, hukuki süreç başlatıldı" demişti. Tuncay Özkan, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda kendisine iftira atıldığını iddia etti. Ancak daha önce bir belediye başkanını ziyaretlerinde çekilen fotoğrafta yer alan AND logolu çantaların ardından ortaya çıkan bu fotoğraf da söz konusu olayın gerçek olduğunu ortaya koydu.

CHP'Lİ BELEDİYELERİN İLÇELERİNE ŞUBE AÇMIŞ



İstanbul merkezli AND firmasının özellikle CHP'lilerin görevde olduğu il ve ilçelerde şube kurması dikkat çekti. Firmanın resmi internet sitesinde belirtilen şubelerin hepsi CHP'li belediyelerin sorumluluk sahasında yer alıyor. Firmanın sitesinde, Ataşehir, Maltepe, Şişli, Konyaaltı, Döşemealtı, Mudanya, Çorlu, Lüleburgaz, Bayraklı, Yalova Çınarcık'ta ofisleri bulunduğu belirtiliyor.

ERHAN GÜLENÇ - METİN BURMALI