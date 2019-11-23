Beyoğlu’nda evinin yakınında ölü bulunan İngiliz eski istihbarat ajanı James Gustaf Edward Le Mesurier’in hayatını kaybetmeden önce Büyükada’daki yürürken kaydedilen görüntüleri ortaya çıktı.
İngiliz eski istihbarat ajanı James Gustaf Edward Le Mesurier, Beyoğlu'ndaki evinin olduğu sokakta 11 Kasım tarihinde ölü olarak bulunmuştu. Aynı zamanda Beyaz Baretliler'in de kurucusu olan Le Mesurier, ölümüyle beraber birçok soru işaretini de ardından bırakmıştı. Ölümüne dair araştırmalar sürerken, İngiliz ajanın Büyükada'da ailesiyle gezerken kaydedilen görüntüleri ortaya çıktı.
EŞİYLE KONUŞUYOR
Ölmeden yaklaşık iki hafta önce kameralara yansıyan görüntülerde James Gustaf Edward Le Mesurier eşi ve iki çocuğuyla alış verişe gidiyor. Çocuklarına resim yapmak için tuval almaya gittiği öğrenilen eski ajan eşiyle de bir şeyler konuşuyor.
ŞAPKA TAKIYOR
Öte yandan, Le Mesurier'in şapka taktığı da görülüyor. Ayrıca eski İngiliz Ajanın köpeğini de beraberinde götürdüğü görülüyor.
İngiliz ajan Le Mesurier'in ölmeden önceki son görüntüleri ortaya çıktı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.