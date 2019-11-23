Karanlıklar Prensi Dahlan kırmızı bültenle aranacak

15 Temmuz darbe girişiminde aracılıkla suçlanan, son olarak FETÖ elebaşı Fetullah Gülen ile röportaj yapan Mısır kanalının sahibi Filistinli Muhammed Dahlan, Türkiye tarafından kırmızı listeye alınıyor

15 Temmuz darbe girişiminde aracılıkla suçlanan, son olarak FETÖ elebaşı Fetullah Gülen ile röportaj yapan Mısır kanalının sahibi olarak gündeme gelen Filistinli Muhammed Dahlan, Türkiye tarafından kırmızı listeye alınıyor. Orta Doğu'nun Kiralık Katili olarak adlandırılan ve Filistin lideri Yaser Arafat'ın zehirlenmesindeki perde arkasında öne sürülen Dahlan'ın adı Mısır'daki darbe, Katar'a uygulanan abluka ve Yemen'deki kanlı saldırılarda da geçiyor.



BAŞINA 4 MİLYON KONULDU



FETÖ'ye mali destek sağladığı iddia edilen Dahlan'ın Cemal Kaşıkçı cinayetinde de parmağı olduğu biliniyor. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Dahlan'ın başına 4 milyon ödül konularak "Kırmızı Kategorisi'de aranacağını söyledi.