YPG/PKK Tel Abyad'da bombalı araçla saldırı düzenledi

Terör örgütü YPG/PKK'nın Tel Abyad'ın sanayi bölgesinde sivil halka bombalı araçla saldırdığı, ilk bilgilere göre 3 kişinin katledildiği, 20'den fazla kişinin yaralandığı bildirildi

Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabından yapılan paylaşımda DEAŞ'tan farkı olmayan PKK/YPG terör örgütünün, masum sivillere saldırmayı sürdürdüğü belirtilerek şu ifadelere yer verildi:

"Bebek katili teröristler bugün de Tel Abyad'ın sanayi bölgesinde işinin başında bulunan sivil halka bombalı araçla saldırdı. İlk bilgilere göre 3 kişi katledildi, 20'den fazla kişi de yaralandı."

AA