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/ 'da saldırı düzenledi

YPG/PKK Tel Abyad'da bombalı araçla saldırı düzenledi

23.11.2019, 12:10 Güncelleme Tarihi: 23.11.2019,12:20

Terör örgütü /'nın 'ın sanayi bölgesinde sivil halka saldırdığı, ilk bilgilere göre 3 kişinin katledildiği, 20'den fazla kişinin yaralandığı bildirildi

Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabından yapılan paylaşımda DEAŞ'tan farkı olmayan PKK/YPG terör örgütünün, masum sivillere saldırmayı sürdürdüğü belirtilerek şu ifadelere yer verildi:
"Bebek katili teröristler bugün de Tel Abyad'ın sanayi bölgesinde işinin başında bulunan sivil halka bombalı araçla saldırdı. İlk bilgilere göre 3 kişi katledildi, 20'den fazla kişi de yaralandı."

AA

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