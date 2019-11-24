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5 milyonluk vurgunda kocası da gözaltında

5 milyonluk vurgunda kocası da gözaltında
Giriş Tarihi: 24.11.2019

Eski manken 'ın eşi , hasarlı araçları ucuza alıp bilgilerini çalıntı lüks araçlara kaydederek satan şebeke ile bağlantısı nedeniyle gözaltına alınıp adliyeye sevk edildi.

Eski manken İpek Tanrıyar'ın eşi Murat Evler, hasarlı araçları ucuza alıp bilgilerini çalıntı lüks araçlara kaydederek satan şebeke ile bağlantısı nedeniyle gözaltına alınıp adliyeye sevk edildi. Hırsızlık çetesinin 22 lüks aracın kimliğini değiştirerek 5 milyon TL'lik vurgun yaptığı öğrenildi.

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