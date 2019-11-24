Başkan Erdoğan’dan 3 saatlik İzmir dersi

Açılış ve etkinlikler için geldiği İzmir’de AK Parti İl Başkanlığı’nı ziyaret eden Erdoğan, ilçe başkanları, kadın ve gençlik kolları ile ayrı ayrı görüşmeler yaptı. Erdoğan, toplantılarda “17 yılda yaptıklarımızı bıkıp usanmadan anlatın, bütün İzmirlilere tek tek dokunun” dedi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, önceki gün geldiği İzmir'de önemli mesajlar verdi, kente yapılan yatırımları anlattı. Ziyarette Erdoğan'ın İzmir'de yaptığı açılış ve verdiği mesajların yanında çok önemli bir ayrıntı daha vardı. O da, Erdoğan'ın 10 yıl aradan sonra İzmir'de partisinin il başkanlığını ilk kez ziyaret etmesiydi. Erdoğan, yaklaşık 3 saat il başkanlığında kaldı. Bu Erdoğan'ın 17 yıldır İzmir İl Başkanlığı'nda en çok vakit geçirdiği ziyaret oldu. Erdoğan, il yönetimi, ilçe başkanları, kurucular, milletvekilleri kadın ve gençlik kollarıyla görüşmeler yaptı.





'DURMADAN ÇALIŞACAĞIZ'



Bu görüşmelerde konuşulanları araştırdım. Çarpıcı bilgiler edindim. İl yönetimi, ilçe başkanları, kadın ve gençlik kolları yöneticileriyle ayrı ayrı görüşmeler yapan Erdoğan'ın teşkilata İzmirlilere tek tek dokunulmasını ve yüz yüze iletişim kurarak gönüllere girilmesini istedi. Partililerden AK Parti Hükümetlerinin 17 yılda hem Türkiye hem de İzmir'de yaptıklarını tek tek, bıkmadan, usanmadan anlatmalarını isteyen Erdoğan, "2023'e kadar durmadan çalışacağız. Bunları yaptığmız takdirde İzmir'de de hedeflerimize ulaşmamamız için hiçbir sebep yok" mesajı verdi. Ziyarette kadın ve gençlik kolları, kendi odalarında Başkan Erdoğan'ı bekledi. Erdoğan, İl Başkanlığı makamındaki görüşmesinin ardından ilk olarak Kadın Kolları'nın odasına gitti. Burada İl Kadın Kolları Başkanı Dilek Yıldız Büyükdağ, il yöneticileri ve ilçe başkanlarıyla görüştü.



KADIN KOLLARI'NA ÖNEM



İlk kadınlarla buluşması ve onlarla yaklaşık 40 dakika sohbet etmesi, Cumhurbaşkanı'nın kadınlara verdiği önemi bir kez daha ortaya koydu. "Bu tabloyu, sizlerdeki bu heyecanı görünce İzmir ve Türkiye'de başarımıza olan inancım ve özgüvenim daha da arttı" diyen Erdoğan, "2023 hedeflerimiz için kadınlarımıza büyük görev düşüyor. Eğer, sizler inanırsanız bu iş olur. O yüzden hane hane, kapı kapı dolaşarak tüm İzmir'e AK Parti iktidarının yaptığı hizmet ve yatırımları anlatın. İzmir'in AK Parti öncesi ve sonrasındaki durumunu ortaya koyan çalışmalar yapın" talimatı verdi. Erdoğan, Gençlik Kolları'nın odasına da gitti. Burada Gençlik Kolları İl Başkanı Eyyüp Kadir İnan, il yöneticileri ve ilçe başkanlarıyla konuştu. Erdoğan'ın gençlere talimatı ise, "Mahallelerden üniversitelere kadar dokunmadık, muhabbet etmedik, kendimizi anlatmadığımız genç kalmayacak. 2023'e kadar İzmir'de gençler üzerinde çok özel bir çalışma bekliyorum" oldu.





YENİ BİR SÜREÇ



Erdoğan, görüşmelerinde birlik ve beraberlik mesajı verdiği partilere "Küsmek, darılmak kesinlikle yok" dedi. AK Parti'de başlayan kongre sürecine de değinen Erdoğan, "Tüm kongrelerimizi peşpeşe yapacağız. En iyi kongrelerle yeni bir süreci başlatacağız" ifadelerini kullandı.



ÖTEKİLEŞTİRME YOK



Dün İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli'yle bu ziyareti konuştuk. Erdoğan'a teşkilatla yaptığı tüm görüşmelerde eşlik eden İl Başkanı Sürekli, "Sayın Cumhurbaşkanımız İzmirlilerin hassasiyetlerine yönelik çok olumlu mesajlar verdi. İzmirlileri anlamanın önemini ve hiçbir şekilde ayrımcılığın olmaması gerektiğini belirterek birlik ve beraberliğe vurgu yaptı. Hiçbir şekilde ötekileştirmeye izin verilmemesini istedi. Verdiği mesajlarla teşkilatı güzel sözlerle motive etmesi bizim için büyük bir kazanç ve onurdu. Bundan sonraki çalışmalarımıza bu ziyarette konuşulanların çok büyük katkısı olacağına inanıyoruz. Cumhurbaşkanımızın dediği gibi 2023'e kadar durmadan çalışacağız" diye konuştu. İl Kadın Kolları Başkanı Dilek Yıldız Büyükdağ ve İl Gençlik Kolları Başkanı Eyyüp Kadir İnan da ziyaretin kendileri için büyük bir motivasyon kaynağı olduğunu vurguladı.





HZ. HATİCE GİBİLERİ BULUN



Başkan Erdoğan, kadınlara Hazreti Hatice örneğini verdi. Her fırsatta teşkilatlardan illerindeki Hazreti Ömer ve Hazreti Hatice gibi insanları bulmalarını istediğini hatırlatan Erdoğan, "Hazreti Hatice çok önemli bir rol modeldir. Önemli bir iş kadınıdır, önemli bir ticaret kadınıdır. O nedenle bizim de bu modele uygun, farklı alanlarda başarılı kadınlarımızı bulup AK Parti'ye kazandırmamız gerekiyor" dedi.

ERHAN GÜLENÇ