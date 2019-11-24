İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede solunum ve kalp yetmezliği nedeniyle 79 yaşında hayatını kaybeden Genelkurmay Eski Başkanı Emekli Orgeneral Yaşar Büyükanıt son yolculuğuna uğurlandı.

İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede solunum ve kalp yetmezliği nedeniyle 79 yaşında hayatını kaybeden Genelkurmay Eski Başkanı Emekli Orgeneral Yaşar Büyükanıt son yolculuğuna uğurlandı. Büyük Selimiye Camii'nde düzenlenen törene Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, kuvvet komutanları, CHP Genel Başkan Yardımcısı Engin Altay, eski Milli Savunma Bakanı Vecdi Gönül ile eski genelkurmay başkanları da katıldı. Törende Büyükanıt'ın kızı Bengü Büyükanıt Caymaz, babasının tabutunu öperken gözyaşlarına hakim olamadı. Büyükanıt, Karacaahmet Mezarlığı'ndaki eşi Filiz Büyükanıt'ın mezarının yanına defnedildi.