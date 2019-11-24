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/ masumları katlediyor

YPG/PKK masumları katlediyor
Giriş Tarihi: 24.11.2019

'nın Akçakale ilçesinin sınır komşusu olan ve tarafından düzenlenen ile terör unsurlarından temizlenen ilçesinde sanayi bölgesinde dün sabah saatlerinde infilak ettirildi

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinin sınır komşusu olan ve Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından düzenlenen Barış Pınarı Harekatı ile terör unsurlarından temizlenen Tel Abyad ilçesinde sanayi bölgesinde dün sabah saatlerinde bomba yüklü araç infilak ettirildi

TÜRKİYE'DEN EKİP GİTTİ

PKK/YPG'li teröristlerin düzenlediği saldırıda, sesi Akçakale'den de duyulan patlamada son belirlemelere göre 3 kişi öldü, 20'den fazla kişi de yaralandı. Türkiye'den sevk edilen sağlık ekipleri, yaralıları Akçakele Devlet Hastanesi'ne getirdi. Acil serviste tedaviye alınan bazı yaralıların hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi. Getirilen 26 yaralından 11'i buradaki ilk müdahalelerinin ardından Şanlıurfa'daki hastanelere sevk edildi. Saldırının ardından sınırın her iki tarafında güvenlik önemleri en üst seviyeye çıkarıldı. Öte yandan, Tel Abyad'da önceki gün düzenlenen bombalı saldırıda da ölenlerin sayısı 14'e yükseldi. Yaralıların tedavisi ise çevredeki hastanelerde sürüyor.

"BEBEK KATİLİ TERÖRİSTLERİN DEAŞ'TAN FARKLARI YOK"

Saldırıyla ilgili Milli Savunma Bakanlığı da bir açıklama yaptı. Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "DEAŞ'tan farkı olmayan PKK/ YPG terör örgütü, masum sivillere saldırmayı sürdürüyor. Bebek katili teröristler Tel Abyad'ın sanayi bölgesinde işinin başında bulunan sivil halka bombalı araçla saldırdı. 3 kişi katledildi, 20'den fazla kişi de yaralandı" denildi.

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