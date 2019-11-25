AK Parti sözcüsü Ömer Çelik'ten önemli açıklamalar

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Sözcü yazarı Rahmi Turan vasıtasıyla kurulan ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun koltuğunu korumak için yapılan "Külliye'ye giden CHPli" kumpasıyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Ömer Çelik, "CHP'nin içindeki mücadele bizi ilgilendirmiyor.CHP'ye gönül verenler de bundan üzüntü duymaktadır. Sahte plakalar kadar sahte bir senaryodur. " ifadelerini kullandı.

Sözcü yazarı Rahmi Turan vasıtasıyla kurulan ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun koltuğunu korumak için yapılan ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın hodri medya çıkışıyla bozulan "Külliye'ye giden CHPli" kumpasıyla ilgili AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik önemli açıklamalarda bulundu. Ömer Çelik, "CHP'nin içindeki mücadele bizi ilgilendirmiyor." ifadelerini kullandı.



AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik," CHP'nin ne iç ne dış işleri bizi kesinlikle ilgilendirmiyor. Bunlar kendi partili arkadaşlarına komplo kuran, kendi kendini imha eden bir grup." ifadelerini kullandı.

AK Parti sözcüsü Ömer Çelik'in açıklamalarından öne çıkan satır başları:

"CHP'de hedef alınan siyasetçi bu iftiraların doğrudan doğruya CHP Genel Merkezi'nde üretildiğini söylüyor. Yani bu meselede Cumhurbaşkanımız, AK Parti hiçbir şekilde bu konunun hiçbir yerinde yok. Zaten Cumhurbaşkanımız "İspat edemezsen Cumhurbaşkanlığımı ortaya koyuyorum" diyerek sözünün doğruluğuna güvendiğini gösterdi. Sahip olduğumuz her makamdan vazgeçecek kadar kendimizden eminiz. Bu bunu gösteriyor.



"BİZİ ZERRE KADAR İLGİLENDİRMEZ"

CHP'de tabi olan biten hiçbir şey bizi zerre kadar ilgilendirmez. Bunlar kendi partili arkadaşlarına komplo kuran, kendi kendini imha eden bir grup. Zaten biz ülkemizi, siyasetimizi düşünsek şu anki CHP yönetiminden daha iyi bir rakip bizim için olamaz.

"SİYASETİN ONURU İÇİN CEVAP VERDİK"

Tekrar söylüyoruz sadece biz Cumhurbaşkanlığı makamı ve Cumhurbaşkanımızın ismini bu olaya dahil etmeye çalıştıkları için ve siyasetin onurunu düşündüğümüz için cevap verdik o kadar. CHP zaten kendi kendini imha eden bir yapı.

" HALA CUMHURBAŞKANIMIZDAN ÖZÜR DİLEMEDİLER

Ama gelinen noktada özür dilemek yerine hala ısrar ediyorlarsa "Saray bize komplo kuruyor" diyorlarsa bilin ki ortaya çıktığı halde bunu söyleyenler bu komplonun içindedir. Bunun nereden kaynaklandığı, kimden enerji aldığı, akıl aldığı ortada. Burada net bir durum var. Sayın



Cumhurbaşkanımızdan özür dilemeleri gerekiyor. Ve bu güçlü bir özür olmalıdır. Gerisi bizi ilgilendirmiyor. İç hesaplaşma mı yaparlar, iç helalleşme mi yaparlar. Orası bizi ilgilendirmez."